ПСБ в Пскове: 25 лет работы в регионе

С начала работы офиса банка ПСБ в Псковской области прошло 25 лет. На протяжении этих лет ПСБ выступает надежным партнёром для жителей и бизнеса региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в банке.

Фото: ПСБ

За четверть века присутствия в Пскове банк прошел путь становления от небольшого офиса до значимого игрока на рынке банковских услуг. Сейчас псковский офис выступает опорой не только для населения, но и для крупных корпоративных клиентов и организаций, учреждений бюджетной сферы, среднего и малого бизнеса. ПСБ — универсальный банк, который предоставляет широкий финансовых услуг, выступая при этом опорным банком оборонно-промышленного комплекса и сопровождая гособоронзаказ.

ПСБ в Пскове также участвует в социальных и экологических проектах, поддерживает инициативы в сфере адаптации к мирной жизни ветеранов боевых действий и членов их семей. Сотрудники банка принимают участие в волонтерских проектах и акциях по озеленению, а также благоустройству общественных территорий.

«25 лет — это период, за который ПСБ стал неотъемлемой частью жизни Псковской области. Мы гордимся тем, что все годы были и остаемся рядом с нашими клиентами, помогали и достигли вместе с ними новых высот в бизнесе. Мы искренне благодарны каждому за доверие и выбор ПСБ в качестве финансового партнера!» — поделился региональный директор ПСБ в Пскове Андрей Копосов.

«В преддверии Нового года и Рождества ПСБ поздравляет всех жителей Псковской области с наступающими праздниками! Пусть Новый год станет чистым листом, на котором каждый сможет нарисовать свою мечту и реализовать в реальности. Желаем вам и вашим близким мирного неба над головой, крепкого здоровья, благополучия, исполнения самых заветных желаний и финансовой стабильности. Помните, что ПСБ — ваш добрый волшебник, всегда готовый прийти на помощь», — заключил Андрей Копосов.