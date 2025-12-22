ПСБ в Пскове: 25 лет работы в регионе

С начала работы офиса банка ПСБ в Псковской области прошло 25 лет. На протяжении этих лет ПСБ выступает надежным партнёром для жителей и бизнеса региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в банке.
Фото: ПСБ
За четверть века присутствия в Пскове банк прошел путь становления от небольшого офиса до значимого игрока на рынке банковских услуг. Сейчас псковский офис выступает опорой не только для населения, но и для крупных корпоративных клиентов и организаций, учреждений бюджетной сферы, среднего и малого бизнеса. ПСБ — универсальный банк, который предоставляет широкий финансовых услуг, выступая при этом опорным банком оборонно-промышленного комплекса и сопровождая гособоронзаказ.
ПСБ в Пскове также участвует в социальных и экологических проектах, поддерживает инициативы в сфере адаптации к мирной жизни ветеранов боевых действий и членов их семей. Сотрудники банка принимают участие в волонтерских проектах и акциях по озеленению, а также благоустройству общественных территорий.
«В преддверии Нового года и Рождества ПСБ поздравляет всех жителей Псковской области с наступающими праздниками! Пусть Новый год станет чистым листом, на котором каждый сможет нарисовать свою мечту и реализовать в реальности. Желаем вам и вашим близким мирного неба над головой, крепкого здоровья, благополучия, исполнения самых заветных желаний и финансовой стабильности. Помните, что ПСБ — ваш добрый волшебник, всегда готовый прийти на помощь», — заключил Андрей Копосов.