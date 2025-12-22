Общество

Александр Котов поздравил энергетиков региона с профессиональным праздником

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил работников и ветеранов энергетического комплекса Псковской области с профессиональным праздником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Ваш труд обеспечивает повседневную жизнь и работу тысяч наших земляков. Надежная подача электроэнергии важна для каждой семьи, предприятия, учреждения — и именно от ваших усилий во многом зависят экономический рост, технологический прогресс и социальный комфорт», — заметил парламентарий.

По словам Александра Котова, современная энергетика находится в процессе масштабных перемен: внедрение новейших технологий, переход на возобновляемые источники энергии, повышение энергоэффективности. Он также заметил, насколько непросто поддерживать работоспособность энергетической инфраструктуры, решать возникающие проблемы и внедрять инновации.

«Для успешного преодоления этих вызовов необходимы высококлассные специалисты. Ваш профессионализм и добросовестность играют решающую роль в обеспечении устойчивого функционирования энергетической системы региона. Благодарю вас за ответственную работу и верность профессии! Желаю крепкого здоровья, благополучия, успехов в труде, профессионального роста и реализации всех планов и проектов!» — заключил парламентарий.