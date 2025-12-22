Призы за списание бонусов ждут участников программы лояльности «Ростелекома» в декабре

Клиенты программы лояльности «Ростелекома» «Бонус» могут получить ценные призы в рамках предновогодней акции, которая проходит с 1 по 26 декабря. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в компании, для участия в розыгрыше достаточно потратить более 100 бонусов на подарки от «Ростелекома» или партнеров.
Изображение: «Ростелеком»
Призовой фонд акции включает сотни электронных подарочных сертификатов таких брендов, как «Озон», «Пятерочка», «Соколов», «Золотое яблоко» и «М.видео», а также промокоды от Wink.ru на бесплатную подписку на 30 дней для новых и существующих клиентов. Номиналы сертификатов зависят от суммы списанных бонусов: чем больше клиент спишет бонусов, тем выше будут его шансы на выигрыш.
Для участия в акции необходимо убедиться в актуальности указанного в профиле адреса электронной почты и подтвердить согласие на получение рекламной информации. Подробные правила акции доступны в личном кабинете, на сайте «Ростелекома» и в мобильном приложении.