Общество

Персональное новогоднее поздравление для детей в ресторане «Стругановъ»

Ресторан «Стругановъ» приглашает детей и их родителей на тёплое новогоднее событие — персональное поздравление от Дедушки Мороза. Праздничная встреча состоится 28 декабря в 12:00 в уютной атмосфере ресторана.

Формат поздравления индивидуальный и рассчитан на 5 минут. Дед Мороз с радостью послушает новогодний стишок или песенку и вручит подарок, который родители могут заранее принести с собой (за 10-15 минут до начала).

Стоимость участия — 500 рублей.

Такой формат подойдёт для тех, кто хочет подарить ребёнку настоящее новогоднее чудо.

Ресторан «Стругановъ» продолжает создавать семейные традиции и тёплые праздничные моменты для своих гостей.

Записаться на новогоднее поздравление вы можете по телефону: 8 (900) 990-09-90.

Реклама: ИП Салопова Ю. В. ИНН: 602701439075. Erid: 2SDnjbuQUmn