Общество

Гиды рекомендуют

Путешественники, отправляясь на прогулку по городу, давно поняли: маршрут получается неполным, если не заглянуть в «СтругановЪ». Атмосфера тёплого, нарядного терема создаёт настроение с порога, а кухня каждый сезон доказывает — здесь умеют удивлять гостей по-настоящему.

Фото: «СтругановЪ»

В новом сезонном меню вы встретите такие блюда как тефтели из псковского судака в сливочном соусе — нежные, насыщенные и такие зимние, что в них есть своё тихое северное очарование; запечённые кундюмы с гречкой и грибами, быстро становящиеся фаворитом у тех, кто впервые открывает для себя региональные вкусы.

Десерты тоже радуют гостей интересными позициями, например, журиха с домашним вареньем и гранолой - лёгкое, уютное угощение, от которого веет домашним теплом.

Так что туристы снова будут в восторге - «СтругановЪ» умеет удивлять. Гостям и жителям города остается только одно - включать ресторан в свой маршрут и приходить за открытиями.

Адрес: Красноармейская наб., д. 16А

Телефон: 8 (900) 990-09-90

Реклама: ИП Салопова Ю. В. ИНН: 602701439075. Erid: 2SDnjc4VA2U