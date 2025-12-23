Алексей Севастьянов и Вера Емельянова посетили псковскую школьную столовую 

Качество школьного питания совместно проконтролировали председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов и первый вице-губернатор Вера Емельянова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.
Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
Поводом для посещения столовой и пищеблока псковской школы №1, расположенной на территории избирательного округа председателя, стало его обращение об организации горячего питания школьников, озвученное на фракционной встрече с губернатором Михаилом Ведерниковым и на заседании согласительной комиссии.
«Мы проверяем качество и уровень организации школьного питания, чтобы понять, какие дополнительные меры можно принять для улучшения этого важного элемента школьной жизни», — подтвердила Вера Емельянова.
Визит представителей исполнительной и законодательной власти совпал с большой переменой, когда завтракали ученики начальной школы и старшеклассники. Согласно законодательству, учащимся 1–4 классов горячее питание предоставляется бесплатно за счет федеральной субсидии. Это может быть завтрак или обед — если занятия проходят во вторую смену. При желании ребенок может получить горячую еду и второй раз, но уже за плату. Ученики средней и старшей школы также могут завтракать или обедать платно. Кроме того, в школьном буфете всегда можно купить булочку и чай.
Директор средней общеобразовательной школы №1 имени Л.М. Поземского Ирина Ломонова пояснила, что питание организовано по аутсорсингу на базе школьной столовой и пищеблока. По ее словам, претензий к поставщику нет — завтраки и обеды готовят вкусно и максимально разнообразно в рамках выделенного финансирования.
Сами школьники во время общения с гостями также не высказали нареканий. «По моим наблюдениям, около 70% ребят съели всю порцию. Это довольно высокий показатель — значит, действительно вкусно», — отметил Алексей Севастьянов.
Вера Емельянова подчеркнула, что вопросы организации горячего питания находятся на постоянном контроле органов власти и решаются во взаимодействии с родительской общественностью. Несмотря на то, что «проверяющие» остались довольны увиденным, они договорились посетить ещё несколько школ, чтобы сформировать объективную картину и выработать общие предложения по улучшению школьного питания.
Следующий совместный выезд в одну из городских школ запланирован на январь.