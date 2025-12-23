Общество

Алексей Севастьянов и Вера Емельянова посетили псковскую школьную столовую

Качество школьного питания совместно проконтролировали председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов и первый вице-губернатор Вера Емельянова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Поводом для посещения столовой и пищеблока псковской школы №1, расположенной на территории избирательного округа председателя, стало его обращение об организации горячего питания школьников, озвученное на фракционной встрече с губернатором Михаилом Ведерниковым и на заседании согласительной комиссии.

«Хочется не просто прочитать на бумаге про СанПиН и нормы калорийности, а воочию убедиться, как дети кушают: устраивает ли их меню, какой объем порций — и нужно ли эту "историю" как-то модернизировать», — обозначил задачу Алексей Севастьянов.

«Мы проверяем качество и уровень организации школьного питания, чтобы понять, какие дополнительные меры можно принять для улучшения этого важного элемента школьной жизни», — подтвердила Вера Емельянова.

Визит представителей исполнительной и законодательной власти совпал с большой переменой, когда завтракали ученики начальной школы и старшеклассники. Согласно законодательству, учащимся 1–4 классов горячее питание предоставляется бесплатно за счет федеральной субсидии. Это может быть завтрак или обед — если занятия проходят во вторую смену. При желании ребенок может получить горячую еду и второй раз, но уже за плату. Ученики средней и старшей школы также могут завтракать или обедать платно. Кроме того, в школьном буфете всегда можно купить булочку и чай.

«У нас двухнедельное цикличное меню, опубликованное на сайте. Блюда каждый день разные. В основном на завтрак у начальной школы — каша, также бывают рыбные дни, мясные котлеты, гуляш. Стараемся готовить вкусно и, конечно, соблюдаем все требования по калорийности», — рассказала заведующая производством школьной столовой Елена Анькина. Повар также отметила изменение культуры питания у современных детей и подростков — многие предпочитают фастфуд горячему супу.

Директор средней общеобразовательной школы №1 имени Л.М. Поземского Ирина Ломонова пояснила, что питание организовано по аутсорсингу на базе школьной столовой и пищеблока. По ее словам, претензий к поставщику нет — завтраки и обеды готовят вкусно и максимально разнообразно в рамках выделенного финансирования.

Сами школьники во время общения с гостями также не высказали нареканий. «По моим наблюдениям, около 70% ребят съели всю порцию. Это довольно высокий показатель — значит, действительно вкусно», — отметил Алексей Севастьянов.

Вера Емельянова подчеркнула, что вопросы организации горячего питания находятся на постоянном контроле органов власти и решаются во взаимодействии с родительской общественностью. Несмотря на то, что «проверяющие» остались довольны увиденным, они договорились посетить ещё несколько школ, чтобы сформировать объективную картину и выработать общие предложения по улучшению школьного питания.

«Я уже неоднократно говорил и хочу повторить: в последнее время у нас выстроен очень тесный деловой контакт с областным правительством. И эта незамедлительная реакция на мое обращение — очередное тому подтверждение. Прозвучал вопрос — оперативно обсудили и сразу начали воплощать», — отметил парламентарий.

Следующий совместный выезд в одну из городских школ запланирован на январь.