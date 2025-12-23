Общество

Ольга Потапова рассказала о ходе муниципальной реформы в Палкинском округе

Как проходила муниципальная реформа в Палкинском муниципальном округе, рассказала в рамках круглого стола на ПЛН FM (102,6 FM) глава округа Ольга Потапова.

«Нам было чуть полегче, потому что мы третьим этапом принимали муниципальную реформу. С нами коллеги делились своими ошибками, своими наработками, они нам подсказывали, как лучше. В каждом муниципальном образовании все равно по-разному происходили все эти переходы. Но все наши коллеги с большим удовольствием рассказывали нам все свои и плюсы, и минусы», – сказала Ольга Потапова.

Она также поделилась информацией о том, как происходила работа с населением и работниками администраций.

«Мы все выезжали на встречи с населением и рассказывали им и плюсы, и минусы в этой системе. Минусы в основном касались непосредственно организации процесса, юридических моментов. Что касается населения, мы доносили до них, что для них это никаких минусов не повлечет. Те люди, которые привычно работали в волостях, также останутся работать в этих же помещениях, привычных для них, и смогут решать даже больше насущных проблем, Потому что у них будет больше времени, чтобы посвятить себя территориям, больше времени ездить по территории», – добавила Ольга Потапова.

Глава округа отметила, что немаловажную роль в этом играла Ассоциация «Совет муниципальных образований Псковской области». Организация помогала властям Палкинского округа с составлением дорожной карты и обозначением сроков.

«Ассоциация, вообще, самый главный наш помощник. Совместно с местным самоуправлением ассоциация разработала дорожную карту, в соответствии с которой мы движемся по настоящее время. Четко указаны сроки, все точки, когда, что нам необходимо сделать. Большое спасибо нашим коллегам из ассоциации. Мы уже месяц встречаемся и делимся различными проблемами и наработками. Совет муниципальных образований, наверное, на сто процентов продемонстрировал свою необходимость и полезность», – подытожила Ольга Потапова.

Напомним, уходящий в историю 2025 год стал завершающим в реализации масштабной муниципальной реформы в Псковской области. Псковская Лента Новостей подготовила инфографику, в которой описаны все этапы становления этой реформы.