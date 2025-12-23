Общество

2025-й в онлайн-покупках: миллионы заказов, тысячи сэкономленных лет и миллиарды бонусов Спасибо

В конце декабря большинство россиян получат персональные итоги 2025 года на основе своей потребительской активности в финансовых и нефинансовых сервисах экосистемы Сбера. Неотъемлемым элементом этой экосистемы давно стали e-com-партнёры банка — сервисы Самокат, Купер и Мегамаркет. Они проанализировали предпочтения клиентов в 2025 году и поделились результатами уходящего года в динамично растущей сфере онлайн-ретейла, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка.

Самокат: более 260 млн заказов за год

В 2025 году россияне делали заказы в Самокате более 260 млн раз. Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Красноярск и Казань стали лидерами по числу покупок. Самый объёмный заказ года состоял из 702 товарных позиций. Чаще всего покупатели заказывали молоко, бананы, минеральная вода и огурцы. Эти цифры показывают, что для миллионов клиентов удобство и скорость Самоката стали нормой быта. Сервис продолжает дарить горожанам время — а это около 4 800 минут, или две рабочих недели в год. Самокат доставляет заказы в срок от 15 минут или быстрее, а ассортимент товаров продолжает расширяться.

Купер: 1,3 тыс. сэкономленных лет

В уходящем году жители России сэкономили с Купером 11 604 793 часа, или 1,3 тыс. лет. Сервис помог сберечь не только время, но и деньги: совокупная экономия клиентов за год достигла 15,8 млрд рублей. За скорость голосовали кошельком: сервисом быстрой доставки в Купере воспользовались 20,1 млн раз, причём самый оперативный заказ курьер доставил всего за 4 минуты. Самый тяжёлый заказ года — 34 упаковки корма для собак по 15 кг каждая. А самыми загруженными днями у курьеров Купера стали 25 января, 22 февраля, 1, 7 и 8 марта, 20 апреля, 1 и 8 мая, 21 июня, 31 августа, 11 ноября, 28, 29 и 30 декабря. В ночное время — между 22:00 и 8:00 — заказы оформили 1,35 млн человек. А больше всего заказов на одного пользователя за год сделали жители Тобольска, Мурманска и Сочи.

Мегамаркет: 7,5 млрд бонусов Спасибо

За год покупатели Мегамаркета списали 7,5 млрд бонусов программы лояльности «СберСпасибо» на свои покупки. В лидерах спроса — таблетки для посудомоечной машины, стиральный порошок, туалетная бумага, подсолнечное масло и бананы. Чтобы накопить или списать бонусы Спасибо на Мегамаркете, достаточно быть участником программы лояльности «СберСпасибо», авторизоваться по Сбер ID и оплатить покупку онлайн. Во время акций и спецпредложений у продавцов можно увеличить кешбэк бонусами. При этом оплата может быть проведена любой банковской картой или другим доступным способом на стороне партнёра.

Самокат, Купер и Мегамаркет — участники программы лояльности Сбера. Каждый заказ в этих сервисах приносит бонусы, которыми можно оплатить до 99% стоимости следующих покупок не только в этих трёх сервисах, но и у множества партнёров программы. Это делает покупки по-настоящему выгодными. 2025 год показал, что онлайн-покупки прочно вошли в привычку у миллионов россиян, для которых сервисы Сбера и его партнёров стали надёжными помощниками в повседневной жизни.