Сбер снижает ставки на потребительские кредиты и ипотеку

Сбер снижает стоимость заёмных средств для клиентов, не меняя выгодные условия по сбережениям. С 22 декабря минимальная ставка потребительских кредитов снизилась до 19,4% годовых. С 25 декабря Сбер улучшает условия по рыночной ипотеке за объекты с витрины Домклик: максимальный дисконт к ставке увеличивается с 1% до 1,5%, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка.

Минимальные ставки на Домклик составят:

от 15,9% — на покупку первичного жилья;

от 16,5% — на покупку вторичного жилья.

При этом для сбережений условия остаются максимально привлекательными: ставка по вкладам сохраняется на уровне до 16% годовых до 5 января 2026 года.

