Общество

Сбер снижает ставки на потребительские кредиты и ипотеку

0

Сбер снижает стоимость заёмных средств для клиентов, не меняя выгодные условия по сбережениям. С 22 декабря минимальная ставка потребительских кредитов снизилась до 19,4% годовых. С 25 декабря Сбер улучшает условия по рыночной ипотеке за объекты с витрины Домклик: максимальный дисконт к ставке увеличивается с 1% до 1,5%, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка.

Минимальные ставки на Домклик составят:

  • от 15,9% — на покупку первичного жилья;
  • от 16,5% — на покупку вторичного жилья.

При этом для сбережений условия остаются максимально привлекательными: ставка по вкладам сохраняется на уровне до 16% годовых до 5 января 2026 года.

Реклама: ПАО Сбербанк России. Erid: 2SDnjcDftBA  

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2025

Рейтинг@Mail.ru