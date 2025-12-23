Общество

«Обратный отсчет»: Итоги работы Псковской городской Думы в 2025 году. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Обратный отсчет», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 24 декабря.

Гостем нового выпуска стал председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко.

Каким был уходящий год для депутатов в целом? На чем был сделан акцент в работе? Как себя зарекомендовал «новобранец» гордумы Антон Мороз, избранный на сентябрьских выборах депутатом по 3-му округу? Помогают ли контрольные выезды депутатов в округа реально решать вопросы, которые ставит население? Каковы главные задачи гордумы на следующий год?

Ведущая - Любовь Кузнецова.