Общество

Остров‑3 может получить средства на благоустройство через конкурс Минстроя

0

Власти Островского муниципального округа намерены благоустроить территорию Острова‑3 за счёт федерального финансирования. Для этого готовится заявка на участие в конкурсе Минстроя России «Исторические поселения и малые города», сообщил в эфире радио ПЛН FM глава округа Дмитрий Быстров.

По словам главы округа, в следующем году начнутся работы по благоустройству в Острове-3 с учётом пожеланий местных жителей.

«На будущий год мы говорим, что это будет территория Острова‑3. Понятно, что там средств надо в десятки, сотни раз больше, чем эти 7–8 миллионов, которые предлагают конкурсы для ТОС. Но тем не менее определённую территорию с учётом пожеланий жителей будут благоустраивать в Острове‑3», — сообщил гость студии и отметил, что инициатива поддерживается на региональном уровне. 

Сейчас власти планируют подготовить масштабный проект благоустройства большой территории и подать его на конкурс Минстроя России «Исторические поселения и малые города».

«Мы уже начали подготовку, хотим попробовать план благоустройства такой большой территории в Острове‑3, подать проект на конкурс Минстроя России "Исторические поселения и малые города“», — пояснил Дмитрий Быстров.

Он подчеркнул, что участие в конкурсе предполагает серьёзные требования: необходимо, в том числе, учесть историческую составляющую территории. При этом округ имеет хорошие предпосылки для подачи заявки — значительная численность населения и богатое историческое наследие.

Напомним, что в Острове-3 был проведён комплекс работ по модернизации инфраструктуры: обновлены сети, что создало базу для дальнейших преобразований. Теперь внимание будет сосредоточено на благоустройстве наземной территории.

«Хотим попробовать подготовить заявку на конкурс весной», — уточнил Дмитрий Быстров.

