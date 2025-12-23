Общество

В Пскове появилась новая служба доставки

В городе запущено новое приложение доставки, объединившее сразу несколько ресторанов в одном удобном сервисе. Теперь пользователи могут заказывать блюда из любимых заведений без лишних шагов — через единое приложение или сайт.

Сервис предлагает простой и понятный интерфейс: выбрать ресторан, собрать заказ и оформить доставку можно всего за пару минут.

Особое внимание уделено программе лояльности. При регистрации новые пользователи получают бонусы, что делает доставку не только удобной, но и выгодной.

Приложение уже доступно для скачивания, оформить заказ также можно через официальный сайт сервиса: про-еду.com

Реклама: ИП Салопова Ю.В. ИНН: 602701439075. Erid: 2SDnjdVdX9a