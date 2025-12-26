«Дневной дозор»: Есть ли способ борьбы с проявлениями насилия в школе?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Есть ли способ борьбы с проявлениями насилия в школе?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Фото: freepik

На минувшей неделе двум российским городам пришлось столкнуться с ужасающим проявлением насилия в образовательных учреждениях. В Санкт-Петербурге 15-летний школьник с ножом напал на учительницу, а в подмосковном поселке Горки-2 аналогичный инцидент закончился гибелью ребенка.

Эти трагические события снова актуализировали дискуссию вокруг современной российской школы. Многие ее участники высказывают мнение о том, что наша система образования не работает ни в плане воспитания, ни относительно безопасности. С этим мнением сложно спорить, ведь, казалось бы, уже после первого подобного чрезвычайного происшествия должны были быть приняты такие меры безопасности во всех учебных заведениях, которые позволили бы родителям отправлять своих детей в школу без опасения за их жизни.

Но, к сожалению, подобные трагедии происходят с печальной периодичностью. В марте 2025 года восьмиклассник из Нижегородской школы напал с ножом на двух одноклассников, 6 декабря того же года аналогичный случай произошел в Краснодарском крае, а в сентябре 2024 года в Челябинске восьмиклассник пронес в школьную раздевалку молоток и нож, с которыми напал на одноклассников, трое были ранены. В декабре 2023 года в Брянской области восьмиклассница открыла огонь из дробовика в учебном кабинете, вследствие чего была убита одна ученица, ранены пять школьников. И это только малая часть подобных случаев проявления насилия в учебных заведениях.

А как ученики вообще смогли пронести в школы ножи, молотки и огнестрельное оружие? Неужели металлодетекторы, которыми должны быть оборудованы учебные заведения, не среагировали? А они вообще были? И работали ли они?

Грустно признавать, что все те меры безопасности, которые должны действовать на постоянной основе, похоже, соблюдаются лишь несколько недель после подобных трагичных случаев. Стоит произойти кровавому инциденту - проводятся совещания, ищут виновных, проверяют «тревожные» кнопки, рамки металлоискателей и так далее. Но через пару недель вся эта активность сходит на нет. На входе в школу можно увидеть охранников-пенсионеров, которые мало что смогут сделать в случае угрозы, а рамки металлоискателей отключают от электропитания, чтобы писк не раздражал.

В школах проводят «Разговоры о важном», работают психологи, педагоги стараются формировать в детях традиционные, правильные ценности, пытаются прививать им человечность… Но почему же тогда происходят случаи, когда ученик приходит в школу и расстреливает своих же однокашников или нападает на педагогов?

В сегодняшней программе мы решили разобраться в том, почему же у школьников могут возникать такие нездоровые желания? Безопасны ли псковские школы? Оборудованы ли они тревожными кнопками и металлодетекторами, и работают ли они? Какие профилактические меры проводятся для пресечения подобных трагедий? Эти вопросы мы зададим представителям системы образования и нашим экспертам в программе «Дневной дозор».

Глава Пскова Борис Елкин рассказал о том, что безопасность на социальных объектах и в образовательных учреждениях постоянно находится на контроле у городских властей, которые работают в тесной связке с органами охраны правопорядка.

«Тяжело это воспринимается, потому что все мы родители, и это действительно проблемный момент. Работу мы планово ведем, никто рамки не снимает. Конечно, будем думать, как еще этот процесс усовершенствовать, потому что подобные случаи, к сожалению, не первый раз возникают, они разного характера были, но всегда встает вопрос безопасности учреждения. Возникает вопрос, необходима ли вооруженная охрана, против чего я выступаю категорически, потому что там, где дети, стрелять в любом случае нельзя. Поэтому тут момент двоякий, нужно быть начеку и внимательно отслеживать все ситуации. В том числе, я всегда говорю органам, которые занимаются образованием, о необходимости внимательно следить за нашими детьми, за их поведением. Когда что-то неадекватное, либо необычное возникает в их поведении, чтобы они не пропускали это мимо своих ушей и глаз и как-то сигнализировали, пытались сработать. Ситуации, которые возникали, были связаны именно с определенными отклонениями в части того, что дети были подвержены иному влиянию. Где-то это были средства массовой информации, где-то интернет. В любом случае, это влияние было. Поэтому важно работать на ранней стадии, когда предпосылки только появляются».

По словам начальника управления образования администрации города Пскова Геннадия Иойлева, в школах областного центра есть все необходимое, чтобы обеспечить безопасность всех участников образовательного процесса на высоком уровне. Он также рассказал, как часто проверяют школьные рамки металлоискателей, видеокамеры и «тревожные» кнопки.

«Необходимо сказать, что организован пропускной режим, во всех учреждениях есть металлодетекторы - работающие, проверяемые. Все учреждения оборудованы "тревожными" кнопками. Естественно, инструктируется персонал. Разъясняются все вопросы безопасности и родителям, и детям. Этот огромный комплекс мероприятий, связанных с безопасностью, реализуется. Я уж не говорю о том, что мы практически во всех учреждениях на сегодня модернизировали системы видеонаблюдения и обеспечили большинство учреждений системами управления эвакуацией в кризисных ситуациях. Осуществляется проверка в ежедневном режиме персоналом, который ответственен за функционирование всех этих систем. Помимо этого, проверяются заинтересованными службами, которые также отвечают за это направление деятельности, в том числе Росгвардия и ряд силовых структур. Проверяются и работоспособность системы управления эвакуацией, и работоспособность "тревожных" кнопок. На сегодняшний день, в преддверии новогодних праздников, каникул и массовых мероприятий, которые в школах и в садах организуются, дополнительные инструктажи проведены. На мой взгляд, нельзя говорить о безопасности, ссылаясь только на какую-то одну меру наличия, например, "тревожной" кнопки. Это огромный комплекс мер в этом направлении».

По мнению заслуженного учителя России, историка и краеведа из Великих Лук Владимира Орлова, в советские годы подобных ЧП в школах не происходило по ряду причин. В том числе и потому, что во времена СССР и общество было спокойнее, и компьютерные игры детскую неокрепшую психику не травмировали.

«Компьютеры, все эти игры с 90-х годов проповедуют жестокость, кровь. Раньше увидеть в прямом эфире человеческий труп практически было невозможно. А сейчас все это можно увидеть совершенно спокойно. И дети, которые смотрят телевизор, играют в компьютере, это воспринимают совершенно спокойно, им хочется подражать всяким «человекам-паукам», подражать всяким супергероям. Средства массовой информации этому способствуют. Более того, раньше даже когда происходили какие-нибудь очень крупные катастрофы, старались про них не очень говорить. А сейчас откроешь интернет - там убили, там зарезали. Это все сказывается, особенно на мозгах подрастающего поколения, и они совершенно по-другому оценивают отрицательные явления, которые имеются в человеческом обществе. Общество было спокойнее. Преступность, конечно, существовала, но, во-первых, не на таком уровне, как в 90-е, в том числе даже в Великих Луках. Во-вторых, было больше спокойствия в обществе. Вера в светлое будущее, вера в то, что у тебя есть соответствующая защита и прочее. Это объективно. А если субъективно, то есть нехватка кадров в органах внутренних дел. Короче говоря, целый комплекс мер к этому привел».

Заместитель директора по административно-хозяйственной деятельности псковской гимназии №29 Олег Венедиктов сообщил, что в их образовательном учреждении на входе стоят рамки металлоискателей, все требования безопасности соблюдаются, а в случае выявления признаков агрессии у учеников с ними проводят работу школьные психологи. Олег Венедиктов поделился и мнением о том, из-за чего эта агрессия может возникать у подростков.

«Охранники стоят, режим пропускной, договор заключен с Росгвардией и тревожная кнопка есть. Наверное, эти все мероприятия больше направлены на то, чтобы об уже случившемся сообщить, чем предотвратить. Нужно воспитание детей. В принципе, оно проводится не только со стороны школы - со стороны родителей. У нас дети очень агрессивные. Агрессия вызывается у детей, когда они смотрят на нездоровую обстановку у родителей. А они все нервничают. Естественно, у детей это все сказывается, в агрессию переходит. У нас несколько психологов работают, проводятся беседы. Кому-то это помогает, кому-то - не очень».

Заместитель директора по безопасности торгового центра «Империал» полковник Александр Сотник считает, что агрессивность нынешнего подрастающего поколения связана с жестокими видеоиграми, фильмами и мультиками, а также с игнорированием проблем подростков со стороны родителей. А вот образовательные учреждения, по его мнению, абсолютно не защищены, и думает он так по следующим причинам.

«Дело в том, что в школах на сегодняшний день вообще никакой защиты от проноса и несанкционированных колюще-режущих инструментов нет. Сейчас никто ничего не проверяет, потому что выключены эти рамки. Они не срабатывают. Дети идут и несут в рюкзаках все, что угодно: и ножницы, и телефоны. Пронести что-то - элементарно. Единственное, от чего охрана защищает школу, это от родителей, бабушек, дедушек. В школу зайти невозможно, там сидят эти охранники. Их задача - не пустить в школу родителей. Если поставили металлоискатели, так вы обеспечьте, чтобы они работали. Зачем их поставили? Миллионы рублей забрали из бюджета, а для чего? Поставили, начали ими пользоваться. Все возмутились. А почему возмутились? А потому что нет нормативно-правовой базы у охраны. Этот бедолага стоит, он не знает, проверять, досматривать или не досматривать. Как досматривать? Где досматривать? А если звенит у девчонки какой-нибудь, где досматривать? Ее ж не будешь здесь раздевать, ее ж надо в комнату какую-то завести. Досматривать по закону должен человек одного пола. Самое главное - должна быть отработанная нормативная база. А не так, чтобы поставили и на этом все забыли. Инструкции разработали, а они ни на чем не основываются».

Члены Детсовета при детском омбудсмене региона тоже решили прокомментировать ситуацию с безопасностью в образовательных учреждениях Псковской области. Один из них поделился следующими размышлениями.

«Думаю, что нельзя нагнетать обстановку из-за плохих оценок, также от предчувствия экзаменов уже нервный тик. Игры компьютерные тоже дают как положительный, так и отрицательный эффект. Кто-то уже потерял реальность».

А вот по словам еще одного члена Детсовета, он не чувствует себя в школе в безопасности, особенно в свете последних событий. Ощущает тревогу и обеспокоенность от того, что угроза может исходить даже от товарищей по школе. Он поделился мнением о том, как можно предотвратить повторение трагедий в школах.

«Чтобы такого не повторялось, нужны не только охрана и пропускные системы, но и внимание к тем, кто ведет себя странно, замкнуто или злится без причины. Часто агрессия — это крик о помощи. Школе важно не просто учить, а замечать таких ребят, слушать их, а не игнорировать или наказывать. И всем нам — не молчать, если что-то кажется неладным. Безопасность начинается с того, что мы должны понимать друг друга. В нашей школе, например, нет психолога, которому можно высказаться, который сможет направить в нужное русло, так же у меня в классе есть не очень хорошие ребята, которым я мало хочу доверять и вообще, и в школе».

Педагог, депутат Псковской городской Думы Татьяна Пасман убеждена, что школа — это зеркало общества, и когда в этом обществе и государстве обесценивается жизнь человека, когда демонстрируется насилие над гражданами, смерть превращается в обыденное явление. В этом случае жизнь для всех, и в том числе для детей, теряет свою высшую ценность, подростки перестают воспринимать смерть и насилие как нечто ненормальное. По мнению Татьяны Пасман, в системе образования необходимо усилить профилактику агрессии, а также полностью пересмотреть отношения к средствам и способам обеспечения безопасности учеников.

«Безопасность в школах — это внимание к детям и их проблемам, которое делает так, чтобы у ребенка не возникало даже мысли прийти к этой рамке с ножом. И для этого внутри школы нужны внимательные учителя, у которых должны быть на это время и компетенции, позволяющие следить за климатом в классе, отдельные специалисты. Если говорить о Пскове, я думаю, что как раз в этом плане есть большие проблемы. У нас с профессиональными психологами очень все сложно. Учителя - да, очень стараются их обучать, но как? По принципу, не отрываясь от основной работы, поскольку не хватает учителей, нагрузка большая. Очень много проводится и вебинаров, и семинаров, посвященных всем тем вопросам, о которых я говорила, но без отрыва от производства. Это все, скажем так, обозначение эффективности, а не сама эффективность подобных мер. И то же самое я скажу про техническую составляющую. Конечно, все то, что есть в школах, связанное с техникой, рамки, все заборы, все те, кто сидят на вахте, - они, конечно, не способны остановить, если вдруг возникнут какие-то агрессивные идеи у школьников. Если говорить о психологическом настрое, мне кажется, что на сегодня наши школьники не очень агрессивные, но не в силу того, что все названные мною проблемы решены, а это связано в целом с пассивным состоянием общества».

Психолог Румия Калинина выделяет три основные причины, из-за которых подростки могут стать излишне агрессивными и способными на зверства. Из них большее внимание она уделила вопросу общения с подростками внутри семьи.

«Конечно, возможны какие-то психические нарушения у подростков. В этом возрасте возможно проявление каких-то нарушений. Это более рискованный период в плане психических расстройств. Это может быть болезненное состояние, но в этом надо разбираться. Это первый блок, скажем так, медицинский. Второй. Если мы говорим о психологии, то зачастую это ощущение безысходности, когда подросток идет на такой шаг, ему кажется, что другого способа нет. В этом тоже надо разбираться. Может быть, это привлечение внимания, может быть, это реакция из-за своей злости на кого-то, или на что-то. Как будто он не находит другого способа. Не то, чтобы у него было двадцать хороших вариантов, а он выбрал самый плохой. В его голове - это единственный вариант, к сожалению. Тогда вопрос уже к обучению, к воспитанию, к просвещению о том, насколько наши подростки умеют справляться с трудностями в жизни. Заключается оно в том, что те семьи, которые готовы об этом думать и что-то делать и как-то профилактировать, у них с детьми все в порядке. А те родители, которые по какой-то причине считают, что они тут не при чем, это не их ответственность, они просто этого не услышат. Конечно, если родители внимательны, если родители беседуют с подростком, если у них есть контакт, этого всего не будет. Но, к сожалению, наверное, доживем ли мы до такой ситуации в обществе, когда все родители будут такие и отношения с подростками будут доверительные? Увы».

По итогам сегодняшней программы мнения наших экспертов традиционно разделились. Одни наши собеседники считают, что городские образовательные учреждения снабжены всеми необходимыми средствами и специалистами для обеспечения безопасности всех участников образовательного процесса, все «тревожные» кнопки, рамки металлоискателей, видеокамеры установлены и исправно работают. Но часть наших собеседников в этой безопасности не уверена. По их мнению, все то оборудование, которое установлено в школе для обеспечения безопасности ее вовсе не гарантирует, как минимум потому, что та же «тревожная кнопка» служит для сообщении об уже случившейся трагедии.

Александра Братчикова