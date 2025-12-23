Псковcкая обл.
Общество

В России растет число заболевших менингококком

24.12.2025 20:40|ПсковКомментариев: 0

За три года заболеваемость менингококковой инфекцией в России увеличилась более чем в три раза. Предотвратить болезнь помогает вакцинация. Минздрав предлагает отложить старт прививочной кампании, поскольку производство отечественных вакцин не ведется полностью на территории нашей страны. 19 декабря депутаты Госдумы направили в правительство и нижнюю палату парламента протокол заседания комиссии генерального совета «Единой России» по здравоохранению. В нем перечислены меры, которые помогут ускорить локализацию производства отечественных вакцин и не откладывать старты вакцинации.

Опасные инфекции наступают

Показатель заболеваемости менингококковой инфекцией увеличился с 390 случаев в 2022 году до 694 случаев в 2024 году, а за январь — сентябрь 2025 года зарегистрировано уже 1660 случаев заболевания. Дети до девяти месяцев находятся в главной группе риска заражения, поэтому вакцинацию необходимо проводить как можно раньше.

Среди других опасных инфекций, вакцинация от которых пока не стала всеобщей, — вирус папилломы человека (ВПЧ), ветряная оспа и ротавирус. Число заболеваний ими в России в последние годы также растет. Так, если заболеваемость ротавирусом в 2020 году составляла 22,94 случая на 100 тысяч населения, то в 2024 году ее уровень достиг уже 63,14. Остановить распространение могла бы вакцинация, но и в 2024 году от этой инфекции защитились всего 15% детей первого года жизни.

По данным экспертов, число случаев заражения ВПЧ в России выросло в 2,5 раза за десять лет. При этом заболевание становится причиной рака в 5% случаев всех онкологических заболеваний. Практически все случаи рака шейки матки, большинство случаев злокачественных опухолей влагалища, вульвы и полового члена, некоторые случаи рака головы и шеи вызваны ВПЧ. И хотя самый действенный способ избежать этой болезни — это вакцинация, в России она еще не вошла в национальный календарь прививок.

А вот от пневмококковой инфекции делают вакцины уже почти всем младенцам — охват 95,94% детей до 12 месяцев. На этом фоне число вакцинированных взрослых составляет всего 7,7%. Результат — двукратный рост заболеваемости: в 2022 году 407 случаев на 100 тысяч населения, а в 2024 году — уже 866 случаев.

Самая опасная массовая инфекция, против которой еще не применяется всеобщей вакцинации, — это ветряная оспа. Заболеваемость ветрянкой в России быстро растет. Если в 2020 году медики фиксировали 333 случая на 100 тысяч населения, то в 2024 их уже было 567, или более 830 тысяч случаев. В большинстве регионов ежегодно прививают не более 1-2% детей.

В целом, по данным государственного доклада «О санитарно-эпидемическом благополучии населения в 2024 году», экономический ущерб от распространения ветряной оспы составил более 44 миллиарда рублей, ротавирусом — более 11,3 миллиардов рублей, менингококковой инфекцией — более 354,6 миллиарда рублей.

Нельзя откладывать

Предполагается, что все эти опасные инфекции, согласно стратегии развития иммунопрофилактики до 2035 года, будут внесены в национальный план профилактических прививок до 2030 года; вакцинация станет всеобщей, и заболеваемость перестанет расти либо начнет снижаться. Действующий план предполагает, что в национальный календарь вакцины против ротавируса и менингококка должны были войти уже в этом, 2025 году, против ВПЧ — в 2026-м, а против ветряной оспы — в 2027 году. А до тех пор обязательными прививки от пневмококка будут только для детей двух, четырех с половиной и 15 месяцев жизни; от прочих опасных инфекций вакцинирование предполагается только во время вспышек эпидемии и только для отдельных групп населения. Однако от ВПЧ не обязаны прививать даже по эпидемическим показаниям.

В ходе заседания комиссии генерального совета «Единой России» по здравоохранению на тему: «Вакцинопрофилактика инфекционных заболеваний» эксперты указали, что даже существующие ограничения можно трактовать по-разному. Кроме того, до сих пор перечни лиц в календаре профилактических прививок по эпидемическим показаниям отличаются от аналогичных списков СанПиНа и клинических рекомендаций.

Сейчас Минздрав планирует отложить введение всеобщей вакцинации от этих опасных инфекций: от менингококка на два года — с 2025 на 2027 год, от ВПЧ на год — с 2026-го на 2027-й, от ротавируса на четыре года — с 2025 на 2029 год и от ветряной оспы также на четыре года — с 2027 на 2031 год.

«Нужно сопоставить производственные мощности отечественных предприятий и этапность внедрения вакцин. Министерство исходит из сроков клинических исследований и государственной регистрации по полному циклу производства вакцин. Графики внедрения новых препаратов находятся на финальном этапе согласования. Предлагается включить в национальный календарь профилактических прививок в 2027 году — менингококковой и ВПЧ-вакцин; в 2029-м — ротавирусной; в 2031 году — вакцины против ветряной оспы», — заявил на заседании генерального совета «Единой России» заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев.

Представители комиссии отметили, что это решение может привести к дальнейшему росту заболеваемости и не соответствует стратегическим установкам по защите здоровья населения. По словам директора Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка» Дениса Проценко, откладывать вопросы иммунопрофилактики больше нельзя, нужны четкие решения, своевременное обновление календаря и надежная подготовка системы здравоохранения.

Член Комитета Госдумы по охране здоровья, председатель экспертного совета АНО «Национальный аналитико-экспертный центр здравоохранения», академик РАН Александр Румянцев уточнил, что сегодня фактически готова одна вакцина, еще одна проходит регистрацию: «Нет оснований переносить сроки, особенно при наличии зарегистрированной вакцины от ВПЧ».

Советы для спасения

Согласно протоколу, участники заседания предлагают закрепить в законе изменения в национальном календаре прививок — внести в него вакцинацию от ротавируса, менингококка, ветрянки и ВПЧ без переноса сроков и подтвердить это деньгами: учесть необходимость финансирования вакцинации в федеральном бюджете на 2027-2029 годы. Также эксперты рекомендуют Минздраву не ждать запуска полного цикла производства вакцин на территории страны и включать прививки в календарь, когда в России начнут выпускать готовую лекарственную форму. А до тех пор сделать вакцинацию от этих инфекций доступной при вспышках заболеваемости. Чтобы ускорить запуск полного цикла производства вакцин на территории России, предлагается поддержать отечественных производителей, дополнительно обучить медработников по вопросам профилактики инфекционных болезней, пишет «Парламентская газета».

Все эти предложения и рекомендации экспертов и парламентариев, участников заседания комитета отправятся в Госдуму РФ, правительство и Минздрав.

Источник: Псковская Лента Новостей
