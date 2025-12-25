Общество

Начальник великолукского УФСИН присоединился к акции «Елка желаний»

Начальник исправительного центра №1 УФСИН России по Псковской области Евгений Свиридов присоединился к благотворительной акции «Елка желаний», став волшебником для одной из юных жительниц региона. Традиционная предновогодняя инициатива проходит в одном из крупных торговых центров Великих Лук. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: Пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Праздничную ель украсили шарами и открытками, которые сделали своими руками дети из социальных учреждений и малообеспеченных семей Великолукского муниципального округа. На каждом украшении – небольшая история о ребенке и его заветное новогоднее желание.

Евгений Свиридов выбрал шар, который сделала 10-летняя Лиля, ученица 4-го класса школы-интерната. Девочка написала, что хорошо учится, любит творчество и рисование, и мечтает о наборе для творчества. В соответствии с пожеланием был приобретен и передан волонтерам акции специальный подарочный набор, который в ближайшее время найдет свою хозяйку.

«Когда снимаешь этот шарик и видишь искреннее детское желание, понимаешь, как важно для ребенка внимание и поддержка. Надеюсь, подарок принесет Лиле много радости и красивых рисунков», — отметил Евгений Свиридов.

