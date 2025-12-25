Общество

«Обратный отсчет»: Александр Котов об итогах парламентского года и подготовке к выборам нового созыва

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов подведет итоги 2025 года в прямом эфире радио ПЛН FM (102.6 FM). В рамках программы «Обратный отсчет» он расскажет, как уходящий год сложился для регионального парламента, поделится планами на следующий год и ответит на широкий круг вопросов общественно-политической и социально-экономической повестки. 

С какими вызовами столкнулся Псковский регион в этом году и насколько успешно с ними справляется? Каковы перспективы завершения строительства экотехнопарка к следующему лету? Как найти управу на нерадивых подрядчиков? Подтвердила ли свою эффективность реформа учреждений здравоохранения? Есть ли уже какой-то эффект от того, что все районы Псковской области стали округами? Кто из действующих депутатов областного Собрания точно войдет в следующий созыв, который псковичи будут избирать в сентябре 2026 года? 

Об этом и не только — в 13.04. Ведущий — Максим Костиков. Телефон прямого эфира — 56-73-72. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на Rutube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.

