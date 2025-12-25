Персональное новогоднее поздравление от Деда Мороза пройдет в ресторане «СтругановЪ»

28 декабря в 12:00 ресторан «СтругановЪ» приглашает детей и их родителей на персональное новогоднее поздравление от Деда Мороза. Формат мероприятия рассчитан на индивидуальное общение и создание по-настоящему тёплой, сказочной атмосферы для каждого ребёнка.

Во время встречи маленькие гости смогут прочитать стихотворение или спеть песню для Деда Мороза, получить подготовленный родителями подарок и сделать памятное фото у новогодней ёлки. Продолжительность одного поздравления составляет около пяти минут.

Стоимость участия 500 рублей.

Предварительная запись обязательна.

