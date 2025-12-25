Детские пособия за декабрь и пенсии за январь псковичи получат досрочно 

Общество

В связи с тем, что 12 дней января выпадают на новогодние праздники, отделение Социального фонда России по Псковской области досрочно перечислит на счета получателей детские пособия за декабрь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении. 

 

25 декабря выплатят: 

  • единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;
  • пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям;
  • выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до 3 лет;
  • ежемесячную выплату на ребенка военнослужащих по линии СФР;

 А 26 декабря придет ежемесячное пособие из материнского капитала на ребенка до 3 лет.

«Все вышеперечисленные выплаты производятся за прошедший месяц. В начале декабря жители Псковской области получили  детские пособия за ноябрь, в конце декабря получат досрочно за декабрь. Соответственно, пособия за январь будут перечислены в феврале», — пояснил заместитель управляющего отделением СФР по Псковской области Дмитрий Яковлев.

Пенсия за январь будет перечислена 26 декабря на банковские карты пенсионеров, которые обычно получают выплаты 9 и 11 числа каждого месяца. Если вместе с пенсией приходят и другие выплаты Социального фонда РФ, они также будут досрочно перечислены на счет. Доставка пенсий после 11 числа  будет осуществляться в обычном режиме.

Пенсионеры, которым выплаты доставляет «Почта России», получат средства за первый месяц следующего года в привычные для себя даты. Почтальоны начнут доставку пенсий на дом с 5 января. С этого же времени можно будет получить пенсию в кассе почтового отделения. Доставка пенсий через почту продлится до 25 января.

Уточнить информацию о доставке пенсий в праздничные дни января можно в банках и отделениях «Почты России».

Вопросы можно задать специалистам отделения СФР по Псковской области по телефону контакт-центра: 8 800 100 00 01 (звонок бесплатный).

