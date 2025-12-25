Зимний бал состоялся в Псковском филиале университета ФСИН

Псковский филиал университета ФСИН России провел зимний бал, в котором приняли участие более 80 курсантов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе филиала.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН России

Мероприятие открыл начальник филиала Александр Сысоев. Он поздравил всех с наступающим Новым годом и пожелал счастья, здоровья и успехов.

На балу 11 пар курсантов исполнили полонез, падеграс и медленные вальсы. В результате голосования выбрали короля и королеву зимнего бала – курсантов 2 курса Любовь Ардашову и Кирилла Бабкина.

Организаторами бала выступили заведующий клубом Елена Одинцова и курсанты совета обучающихся Псковского филиала университета.