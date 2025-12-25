Общество

«Новогодний десант Дедов Морозов» поздравил детей в псковской больнице. ФОТО

Ежегодная акция «Новогодний десант Дедов Морозов» состоялась в Пскове 25 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Фото: Анна Тягунова / ПЛН

В преддверии Нового 2026 года студенты-спасатели Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) организовали в Псковской области акцию «Десант Дедов Морозов». Под руководством сотрудников Главного управления МЧС России по Псковской области добровольцы в костюмах новогодних героев спустились с крыши Детской областной клинической больницы с помощью альпинистского снаряжения.

Как уточнили в министерстве молодежной политики Псковской области, также ребята поздравили маленьких пациентов в псковской инфекционной больнице и великолукском филиале детской областной больницы.

 

Все подарки, которые медицинский персонал передал детишкам, закупили Центр молодежи и общественных инициатив Псковской области совместно с областным отделением ресурсного центра Добро.рф. 

Фото: Министерство молодежной политики Псковской области 

 

«Десант Дедов Морозов» — традиционная новогодняя инициатива ВСКС, появившаяся во время эпидемии 2020 года, когда малыши были изолированы в больницах. Проект реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и региональных органов молодежной политики. Акция охватывает более 70 регионов России до конца декабря 2025 года. В детских больницах, воспитательных учреждениях, детских домах и интернатах добровольцы создают атмосферу праздника, чтобы каждый ребенок почувствовал заботу и надежду в этот зимний период. 

