Общество

Псковский театр поздравил медиков с наступающим Новым годом выездным концертом

0

Псковский театр драмы имени Александра Пушкина поздравил выездным концертом 24 декабря медицинских работников с наступающим Новым годом, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра.

Фото пресс-службы Псковской областной больницы

Актеры поблагодарили докторов, сестер, санитаров за вклад в жизни людей. С их слов, именно они, несмотря на усталость и сложности, дарят надежду, спасают жизни, ухаживают за ранеными и бережно хранят здоровье других.

 

«Такой предновогодний концерт — настоящий подарок для наших пациентов и сотрудников. Музыка способна объединять в непростые времена и приносить надежду, а в больнице особенно важно создавать атмосферу тепла и поддержки. Наши медики ежедневно трудятся, зачастую забывая о праздниках. И поэтому такой сюрприз имеет особую ценность — он напоминает им о важности заботы о себе. Спасибо артистам и руководству театра за эту инициативу», - отметил главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панферов.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2025

Рейтинг@Mail.ru