Псковский театр поздравил медиков с наступающим Новым годом выездным концертом

Псковский театр драмы имени Александра Пушкина поздравил выездным концертом 24 декабря медицинских работников с наступающим Новым годом, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра.

Фото пресс-службы Псковской областной больницы

Актеры поблагодарили докторов, сестер, санитаров за вклад в жизни людей. С их слов, именно они, несмотря на усталость и сложности, дарят надежду, спасают жизни, ухаживают за ранеными и бережно хранят здоровье других.

«Такой предновогодний концерт — настоящий подарок для наших пациентов и сотрудников. Музыка способна объединять в непростые времена и приносить надежду, а в больнице особенно важно создавать атмосферу тепла и поддержки. Наши медики ежедневно трудятся, зачастую забывая о праздниках. И поэтому такой сюрприз имеет особую ценность — он напоминает им о важности заботы о себе. Спасибо артистам и руководству театра за эту инициативу», - отметил главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панферов.