Общество

Александр Котов об ограничении интернета и связи: Лучше перестраховаться

0

Действующие в регионе ограничения мобильного интернета и перебои со связью прокомментировал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM) в новом выпуске программы «Обратный отсчет». Он связал их с необходимостью противодействия угрозам БПЛА. 

«Понятно, что причина в безопасности, в возможных угрозах атаки беспилотных летательных аппаратов, с этим связано ограничение мобильного интернета», — резюмировал председатель.

По словам гостя студии, ограничения в работе связи могут быть и из-за географического положения Псковской области, которая рассматривается как транзитная зона для подобных угроз.

«Дело в том, что мы находимся вблизи крупного мегаполиса Санкт-Петербурга. Территория области – это транзитная зона, через которую осуществляется угроза атаки БПЛА на Санкт-Петербург, на все, что там может быть выбрано в качестве цели для атаки», — сказал Александр Котов.

Председатель Собрания признал неудобства, которые меры безопасности создают для жителей, но при этом высказал мнение, что в данной ситуации лучше перестраховаться и немного «переборщить», чтобы обезопасить людей от возможных негативных последствий таких атак.

При этом Александр Котов сообщил, что не может назвать конкретных дат, сроков отмены ограничений, но вопрос находится в поле зрения региональных властей.

«Я назвать какие-то сроки урегулирования этого не могу. Мы с Михаилом Юрьевичем (губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым - ред.) обсуждали этот вопрос. Губернатор выходит сейчас на диалог с теми, кто сегодня эти меры безопасности вводит», — резюмировал парламентарий.

