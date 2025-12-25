Александр Козловский поздравил сотрудников великолукской «инфекционки» с наступающим Новым годом

Персонал и пациентов Великолукского филиала Псковской областной клинической инфекционной больницы с наступающим Новым годом поздравил депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram

«Накануне в Великих Луках вместе с коллегами по партии "Единая Россия" и молодогвардейцами поздравили сотрудников Великолукского филиала Псковской областной инфекционной больницы с наступающим Новым годом. Это люди, на чьих плечах – ежедневный, непростой и очень нужный труд. Спокойно, профессионально, зачастую без выходных они стоят на страже здоровья наших земляков», - сообщил Александр Козловский.

Совместно с главным врачом Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасией Повторейко и сотрудниками депутат нарядил новогоднюю елку, а также передал коллективу и детям сладкие подарки.

«Как и прежде, все вместе нарядили новогоднюю ёлку. В такой атмосфере праздник чувствуется особенно, когда он создаётся общими усилиями и от чистого сердца. В этом году акцию проводили вместе с главным врачом Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасией Повторейко. С коллегами передали коллективу учреждения сладкие подарки, а для маленьких пациентов – конфеты и игрушки в рамках акции "Коробка храбрости". Пусть у детей будет чуть больше поводов для улыбок, а у взрослых – для уверенности, что их труд ценят и помнят», - добавил депутат.

По его словам, он каждый год старается найти время, чтобы выразить благодарность медикам, работающим в больнице.

«Каждый год в преддверии Нового года стараюсь находить время, чтобы лично сказать слова благодарности коллективу инфекционной больницы. С особым теплом отношусь к этой акции, впервые мы ее провели в 2020 году. За эти годы она стала доброй традицией. Искренне благодарю руководство и весь коллектив больницы за самоотдачу, терпение и человечность. Пусть наступающий год принесёт вам крепкое здоровье, спокойные смены, тёплые слова благодарности от пациентов и простое человеческое счастье», - подытожил Александр Козловский.