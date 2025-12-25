Благодарность Российского Красного Креста вручили псковскому омбудсмену

В Пскове в большом зале Дома профсоюзов прошла торжественная церемония, посвященная 155-й годовщине образования регионального отделения Российского Красного Креста, сообщил Псковской Ленте Новостей уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов. Событие собрало представителей власти, общественных организаций, партнёров, благотворителей, волонтёров и всех неравнодушных к делу милосердия.

Фото здесь и далее: официальный сайт уполномоченного по правам человека в Псковской области

На протяжении двух часов звучали истории образования, становления и развития организации, слова о подвигах и преданности своему милосердному делу, о том, как Красный Крест приносит надежду и поддержку в самые сложные моменты как на семейном, так и на государственном уровне.

За плодотворное сотрудничество, активную помощь людям и содействие в реализации проектов Псковского регионального отделения Российского Красного Креста благодарностью РКК награжден уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов. По поручению председателя Российского Красного Креста Павла Савчука благодарность псковскому омбудсмену вручила руководитель регионального отделения Валерия Мишакова.

Выступая на торжественном собрании, псковский уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов поблагодарил всех членов регионального отделения РКК, и особенно его руководителя Валерию Мишакову, за их бескорыстную общественную деятельность по оказанию всесторонней помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, за миссию, которую они добровольно и эффективно выполняют не только в Псковской области. Псковский омбудсмен напомнил, что история Российского Красного Креста началась в далёком 1867 году, когда в Российской Империи было учреждено Общество попечения о раненых и больных воинах, образованного в 1867 году и переименованного в 1879 году в Российское общество Красного Креста. В 1921 году был образован Союз обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР, правопреемником и продолжателем традиций которого в 1991 году стал Российский Красный Крест.

Очень важно, подчеркнул Дмитрий Шахов, что в канун юбилея регионального отделения был принят федеральный закон «Об Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест». «Ваша организация стала первой в России общественной организацией, статус, компетенция и полномочия которой установлены федеральным законом. Теперь четко и однозначно определено, что целями деятельности РКК являются оказание благотворительной, гуманитарной, социальной и иной помощи, повышение качества и продолжительности жизни населения и распространение необходимых для этого знаний, а также основополагающие принципы деятельности РКК, эмблемы Красного Креста и эмблемы РКК, формы взаимодействия с органами государственной власти Российской Федерации и органами местного самоуправления, меры государственной и муниципальной поддержки РКК, его региональных и местных отделений», - заявил омбудсмен.

Завершая своё выступление, Дмитрий Шахов напомнил, что за совместную эффективную работу по обеспечению прав беженцев и вынужденных переселенцев, а также членов семей участников СВО благодарностью уполномоченного по правам человека в Псковской области наградили руководителя регионального отделения РКК Валерию Мишакову, а в июле 2024 года заключили соглашение о сотрудничестве, которое открыло новую страницу в совместной работе по обеспечению и защите прав граждан России, иностранных граждан, а также лиц без гражданства, попавших в трудную жизненную ситуацию. 2026 год станет продолжением совместной работы, заметил псковский омбудсмен.

С особым вниманием и благодарностью отметили всех сотрудников, коллег, партнёров, помощников и друзей, кто разделил это знаменательное событие.