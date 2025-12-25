Общество

Приставы провели предновогоднюю информационную акцию в псковском ТЦ

0

В торговом центре Fjord Plaza судебные приставы Псковской области провели информационную акцию, приуроченную к предновогодним и рождественским праздникам, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УФССП России по Псковской области

Посетителям торгового центра раздавали листовки, в которых напоминали, почему важно своевременно оплачивать задолженности и не откладывать решение финансовых вопросов на следующий год. Сотрудники службы разъясняли, что наличие неоплаченных долгов может повлечь за собой ограничения — от запрета на выезд за границу до ареста счетов.

 



Всех желающих прямо на месте проверяли на наличие задолженностей с помощью Банка данных исполнительных производств ФССП России. Псковичи и гости города могли оперативно узнать актуальную информацию и получить консультацию специалистов.

Особое внимание уделили способам оплаты:

  • ✨ через официальный сайт ФССП России,
  • ✨ в личном кабинете на портале «Госуслуги»,
  • ✨ с помощью онлайн-сервисов и мобильных приложений — быстро, безопасно и без очередей.

Как рассказали ПЛН приставы, акция вызвала живой интерес у посетителей торгового центра. Многие отметили удобство формата и возможность сразу проверить себя и встретить праздники без долгов.

Управление ФССП России по Псковской области напоминает: встречать Новый год и рождественские праздники лучше без долгов, начав новый год с чистого финансового листа.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2025

Рейтинг@Mail.ru