Приставы провели предновогоднюю информационную акцию в псковском ТЦ

В торговом центре Fjord Plaza судебные приставы Псковской области провели информационную акцию, приуроченную к предновогодним и рождественским праздникам, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УФССП России по Псковской области

Посетителям торгового центра раздавали листовки, в которых напоминали, почему важно своевременно оплачивать задолженности и не откладывать решение финансовых вопросов на следующий год. Сотрудники службы разъясняли, что наличие неоплаченных долгов может повлечь за собой ограничения — от запрета на выезд за границу до ареста счетов.





Всех желающих прямо на месте проверяли на наличие задолженностей с помощью Банка данных исполнительных производств ФССП России. Псковичи и гости города могли оперативно узнать актуальную информацию и получить консультацию специалистов.

Особое внимание уделили способам оплаты:

в личном кабинете на портале «Госуслуги», с помощью онлайн-сервисов и мобильных приложений — быстро, безопасно и без очередей.

Как рассказали ПЛН приставы, акция вызвала живой интерес у посетителей торгового центра. Многие отметили удобство формата и возможность сразу проверить себя и встретить праздники без долгов.

Управление ФССП России по Псковской области напоминает: встречать Новый год и рождественские праздники лучше без долгов, начав новый год с чистого финансового листа.