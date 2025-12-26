Общество

«До Нового года не трогать!»: Тарталетки

Новый год не за горами. Предлагаем подумать о праздничном меню заранее. Псковская Лента Новостей вместе с «Молочными продуктами Пушкиногорья» делится идеями вкусных и простых в приготовлении блюд, которые понравятся всем. 

Тарталетки – это отличная идея закуски для новогоднего стола, которые можно преподнести в сочетании самых разных начинок. Предлагаем приготовить несколько видов тарталеток с использованием плавленых сыров от «Молочных продуктов Пушкиногорья». Рикотта служит идеальной кремовой основой для большого числа топпингов.

Тарталетки с рикоттой, красной рыбой и укропом

Ингредиенты:

  • Готовые тарталетки - 10-12 штук;
  • Сыр плавленый «С зеленью» - 250 грамм;
  • Слабосолёная красная рыба - 150 грамм;
  • Цедра лимона - 1 чайная ложка;
  • Сок лимона - 1 столовая ложка;
  • Черный молотый перец.

Приготовление

Сыр плавленый «С зеленью» смешайте цедрой и соком лимона, слегка поперчите. Перемешайте массу. 

Чайной ложкой заполните тарталетки массой из плавленого сыра. Сверху украсьте скрученным в «розочку» ломтиком рыбы и веточкой укропа.

Тарталетки с соленым огурцом и укропом

Ингредиенты:

  • Готовые тарталетки - 10-12 штук;
  • Сыр плавленый «Славянский» - 250 грамм;
  • Соленые огурцы (корнишоны или средние) - 2-3 штуки;
  • Укроп - пучок;
  • Черный перец;
  • Сметана или йогурт (для сочности): 1 столовая ложка (по желанию).

Огурцы мелко нарежьте кубиками и измельчите укроп. Смешайте плавленый сыр «Славянский» с огурцами, укропом и перцем. Для более нежной консистенции можно добавить ложку сметаны от «Молочных продуктов Пушкиногорья». Заполнить тарталетки массой из плавленого сыра. Украсьте закуску кружочком огурца.

