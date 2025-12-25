Общество

Более 1,2 тысячи боеприпасов изъяли у населения псковские росгвардейцы

На территории Псковской области завершилось профилактическое мероприятие «Оружие», направленное на усиление контроля за оборотом оружия в период празднования Нового года и Рождества Христова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

В рейде приняли участие сотрудники лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области совместно с представителями органов внутренних дел. Основные задачи мероприятия включали проверку владельцев оружия, нарушивших сроки получения разрешительных документов, а также граждан, проживающих вблизи мест проведения праздничных мероприятий.

Всего проверено 222 владельца гражданского оружия. Выявлено 11 административных правонарушений. Изъято 25 единиц гражданского и 1277 боеприпасов. В ходе мероприятия псковичи передали 10 охотничьих ружей для нужд специальной военной операции.

Также росгвардейцы проводили разъяснительную работу с владельцами оружия, напоминая о правилах хранения и ношения огнестрельного оружия, а также информировали о возможности охраны имущества через подразделения вневедомственной охраны области.

