«Кванторианцы» разработали 20 проектов об истории, архитектуре и современной жизни Снетогорского монастыря

В рамках проекта «Техногорье» 20 междисциплинарных проектов, посвященных истории, архитектуре и современной жизни Снетогорского монастыря, разработали воспитанники детского технопарка «Кванториум Псков», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фотографии предоставлены пресс-службой технопарка «Кванториум Псков»

Итоги совместного проекта технопарка «Кванториум Псков» со Снетогорским монастырем представлены в формате интерактивной экскурсии, проведенной монастырем и самими кванторианцами.

Гостями мероприятия стали представители министерства туризма, министерства образования и министерства культурного наследия Псковской области, партнерских организаций, бизнес-сообщества и Псковской епархии.

Руководитель экскурсионной службы монастыря монахиня Валерия рассказала о Снятной горе, архитектурных особенностях обители, ее судьбе во время войн и сегодняшнем укладе жизни сестер. Экскурсию сопровождали демонстрации проектов и рассказы участников о задачах, решениях и личных впечатлениях.

«Мы благодарим монастырь за оказанное доверие. Такое сотрудничество было новым для всех сторон. Нам было важно сделать эту работу как положено, не допустить ошибок. Для этого мы приглашали к нам историков, геологов, художников. "Техногорье" вышло далеко за пределы технопарка и объединило многих людей», — сказала директор Кванториума Надежда Григорьева.

Проекты охватили все направления технопарка. Так, команда VR-квантума создала 360 тур по монастырю, уже доступный на сайте обители. Команда Хайтека разработала интерактивный макет монастыря в двух исторических периодах (XIX век и период Великой Отечественной войны), при нажатии на кнопку часть построек «уходит под землю», показывая довоенный вид монастыря.

Медиаквантум подготовил аудиогид в формате «дети — детям», туристическую карту, посты для соцсетей и фотовыставку с QR-кодами: при сканировании запускаются видеоролики из пекарни, реставрационной и художественной мастерских — открывая гостям ту часть жизни монастыря, о которой обычно не рассказывают.

Был представлен и проект по цифровому восстановлению исходных цветов фресок с помощью ИИ: разработанная и обученная учащимися нейросеть позволила визуализировать, как могли выглядеть цвета росписи в первоначальном виде. Этот проект уже занял призовое место на региональном конкурсе «Рационализаторов и изобретателей Псковской области».

Также созданы ландшафтный макет Снятной горы с отображением геологических изменений во времени, проведена исследовательская работа по изготовлению натуральных красок из местных пород и многое другое.

Все проекты уже переданы монастырю и войдут в постоянную экскурсионную практику.