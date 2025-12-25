Общество

Выход на лед запретили в Великих Луках

Запрет выхода людей на ледовое покрытие водных объектов, расположенных на территории города Великие Луки, действует с сегодняшнего дня, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Возле водоемов установили соответствующие предупреждающие (запрещающие) знаки о запрете выхода на лёд.

На период ледостава в зимний период 2025-2026 годов определены следующие места перехода пешеходов через реку Ловать:

  • мост через реку Ловать на проспекте Ленина;
  • мост через реку Ловать на объездной дороге с улицы Холмская – улица Винатовского;
  • пешеходный мост на остров Дятлинка;
  • пешеходный мост через плотину.

«Напоминаем, что несоблюдение правил безопасности на водных объектах становится причиной гибели и травматизма людей, в первую очередь рыбаков-любителей и что самое страшное – детей. Единая дежурно-диспетчерская служба города по телефону 3-63-74 в круглосуточном режиме осуществляет приём сообщений о любых чрезвычайных происшествиях и угрозе возникновения чрезвычайной ситуации. Берегите себя и окружающих!» - сообщили в администрации.

