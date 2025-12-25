Общество

В Великих Луках изменили платёжные реквизиты для оплаты жилых помещений с 1 января

Администрация города Великие Луки информирует об изменении платёжных реквизитов для внесения платежей за жилые помещения муниципального жилищного фонда, которые вступят в силу с 1 января 2026 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации.
 

Новые реквизиты будут указаны в платежных документах (квитанциях) за декабрь 2025 года. Получателем средств станет УФК по Псковской области (комитет по жилищным вопросам администрации города Великие Луки, л/с 04573ИИЦПЧ40).

Новые реквизиты для оплаты:
ИНН получателя: 6000013900
КПП получателя: 600001001
Расчетный счет: 03231643587100005700
Банк: ОКЦ №8 Северо-Западного ГУ Банка России//УФК по Псковской области, г. Псков
Казначейский счет: 40102810145370000049
БИК: 015805002
ОКТМО: 58710000
КБК: 51711109044040000120

Администрация рекомендует нанимателям, использующим жилые помещения по договорам социального и коммерческого найма, а также найма специализированного фонда, не использовать квитанции более раннего периода, в которых указан МУ «УЖКХ» администрации города Великие Луки.

При возникновении вопросов жители могут обратиться в комитет по жилищным вопросам администрации города по адресу: Великие Луки, проспект Гагарина, дом 13, или по телефонам: 8(81153) 3-07-95, 3-07-96.

