Лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова* приговорили к шести годам колонии

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор лидеру «Левого фронта» Сергею Удальцову* по делу об оправдании терроризма в интернете, сообщил участник процесса.

«Удальцову* назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием в колонии строгого режима», — рассказал собеседник РИА Новости.

Сам осужденный вину не признал. Как он рассказал журналистам, его обвиняли в размещении в Сети публикаций «в поддержку ребят из Уфы» — участников «марксистского кружка», арестованных по делу о создании террористического сообщества. Они получили сроки от 16 до 22 лет. В зависимости от роли и степени участия в преступлении членов ячейки признали виновными в:

приготовлении к насильственному захвату власти;

прохождении обучения для осуществления терактов;

подготовке к хищению боеприпасов, взрывчатки и взрывных устройств, а также их незаконном хранении;

организации террористического сообщества и участии в нем;

публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.

Сергей Удальцов* — основатель общественного движения сторонников социализма «Левый фронт». Его не раз задерживали за участие в незаконных акциях и демонстрациях в центре Москвы. Летом 2014-го он получил срок 4,5 года за организацию беспорядков на Болотной площади в мае 2012-го, а также планирование похожих акций в других регионах.

Последняя состоялась в декабре 2023-го на Красной площади, 12 января 2024 года его арестовали. После этого Сергея Удальцова* включили в список террористов и экстремистов.

Рассмотрение дела затянулось, среди прочего, из-за уголовного дела в отношении судьи, который выстрелил в ногу таксисту из незарегистрированного травмата. В итоге процесс пришлось начинать заново в ином судебном составе.

Напомним, ранее Сергей Удальцов приезжал в Псков и получил поддержку руководства областного комитета КПРФ.

*Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов