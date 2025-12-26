Михаил Ведерников исполнит мечты трех детей из Псковской и Херсонской областей

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в федеральной благотворительной акции «Елка желаний» в Москве, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

Фото: официальный сайт правительства Псковской области

Шарики с детскими мечтами глава региона по традиции снял с новогодней елки в Кремле в преддверии Государственного совета.

Губернатор исполнит три детских пожелания от ребят из Псковской и Херсонской областей.

4‑летняя Варвара попросила умную колонку, 11‑летний Владислав мечтает о трюковом велосипеде, а 6‑летняя Юлия из Херсонской области — о кукольном домике.

«Обязательно исполним все желания до Нового года. Давайте вместе творить новогодние чудеса», — призвал Михаил Ведерников.

Ранее губернатор принял участие в региональной акции «Елка желаний». На новогодних шарах, которые исполнит глава региона, - мечты пяти юных жителей региона. Кроме того, в акции приняли участие руководители исполнительных органов региона, депутаты, представители федеральных структур и ведомств, главы муниципальных образований и другие официальные лица.

Напомним, региональная благотворительная акция «Елка желаний» проводится в Псковской области с 2019 года. По сложившейся традиции ее участники исполняют новогодние мечты детей-сирот, воспитанников детских домов и интернатов, в том числе ребят с ограниченными возможностями здоровья. За время проведения акции исполнено свыше 1,3 тысячи детских желаний.