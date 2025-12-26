Депутат Госдумы подарил конструктор и пазлы мальчику из реабилитационного центра Великих Лук

Депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский подарил конструктор с крупными деталями, большие пазлы и сладкие подарки юному воспитаннику реабилитационного центра Великих Лук Матвею Майданову в рамках акции «Ёлка желаний»,, сообщил Александр Козловский на своей странице в сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: страница в сети «ВКонтакте» Александра Козловского

«Такие вещи – не просто игрушки. Пусть у Матвея и его родителей будет как можно больше поводов для радости», - пожелал депутат семье Майдановых.

Акция «Ёлка желаний» стартовала в этом году в городе на Ловати благодаря Великолукскому городскому отделению «Единой России». На ёлке разместили 33 шара с мечтами детей с ограниченными возможностями здоровья и ребят из семей участников СВО.

«За каждым шаром – своя история, свои надежды и ожидание чуда. До конца года все мечты обязательно будут исполнены», - написал Александр Козловский.

Напомним, традиционная всероссийская благотворительная акция «Ёлка желаний» проводится в преддверии Нового года. Её цель - подарить радость и ощущение новогоднего волшебства тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Акция реализуется с 2018 года на всей территории Российской Федерации и объединяет тысячи неравнодушных граждан, готовых творить добрые дела.