Начальник исправительного центра исполнит мечту юной великолучанки

Начальник исправительного центра №1 УФСИН России по Псковской области Евгений Свиридов принял участие в благотворительной акции «Ёлка желаний», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Традиционная предновогодняя инициатива проходит в одном из крупных торговых центров Великих Лук.

На праздничной ели висят шары и открытки, которые сделали дети из социальных учреждений и малообеспеченных семей Великолукского муниципального округа. Каждое украшение содержит небольшую историю о ребенке и его новогоднее желание.

Евгений Свиридов выбрал шар, созданный 10-летней Лилей, ученицей 4-го класса школы-интерната. Девочка написала, что хорошо учится, любит творчество и рисование, и мечтает о наборе для творчества. В соответствии с пожеланием, волонтеры акции приобрели специальный подарочный набор, который вскоре передадут Лиле.

«Когда снимаешь этот шарик и видишь искреннее детское желание, понимаешь, как важно для ребенка внимание и поддержка. Надеюсь, подарок принесет Лиле много радости и красивых рисунков», - отметил Евгений Свиридов.

Напомним, традиционная всероссийская благотворительная акция «Ёлка желаний» проводится в преддверии Нового года. Её цель - подарить радость и ощущение новогоднего волшебства тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Акция реализуется с 2018 года на всей территории Российской Федерации и объединяет тысячи неравнодушных граждан, готовых творить добрые дела.