Встреча районного совета ветеранов состоялась в Новоржевском округе

Встреча районного совета ветеранов состоялась в Новоржевском муниципальном округе, сообщается на странице главы округа Любови Трифоновой в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Любовь Трифонова / «ВКонтакте»

В последние дни 2025 года в актовом зале администрации Новоржевского округа состоялась важная встреча районного совета ветеранов.

Председатель Совета ветеранов Галина Синельникова подвела итоги уходящего года, рассказала об активности совета и его роли в жизни округа. Были отмечены важность патриотизма, памяти о героях и активное участие ветеранов в общественной жизни. Особое внимание уделено благодарности коллегам за вклад в развитие округа. Также обозначены планы на 2026 год.

«От себя лично и от имени администрации округа выразила благодарность всем членам совета ветеранов и руководителям первичных ветеранских организаций за активную жизненную позицию, за помощь в общественно значимых делах. За активную работу были вручены благодарственные письма главы Новоржевского округа наиболее инициативным членам совета ветеранов», - сообщила Любовь Трифонова.

В ходе встречи она рассказала о текущих делах округа, завершении года и ответила на волнующие жителей вопросы. 

«Мероприятие завершилось тёплыми поздравлениями с наступающим Новым годом и Рождеством, а также дружеской беседой за чашкой чая. Все участники выразили общее желание продолжать совместную работу на благо округа в новом 2026 году. Встреча способствовала укреплению связей ветеранского сообщества, и развитию позитивного настроя на плодотворное сотрудничество в будущем году», - добавила Любовь Трифонова.

