Как найти время на восстановление, ответил основатель отеля тишины

В условиях постоянной занятости многие предприниматели сталкиваются с проблемой нехватки времени на отдых и восстановление. О том, как вырваться из этого замкнутого круга, рассказал основатель первого в России отеля тишины «Мира Силентиум» Андрей Алексеев.

По словам эксперта, если человек не может выделить время на восстановление, это означает, что он прочно застрял в роли предпринимателя и бежит в колесе бесконечных дел. Алексеев предлагает начать с двух ключевых шагов.

Первое, что нужно сделать, – остановиться. Второе – убрать лишние цели и желания, именно они разгоняют предпринимателя.

«После этого можно перейти непосредственно к процессу восстановления. Но как это сделать? Наиболее популярные в обществе способы отдохнуть – выпить алкоголь, забыться в соцсетях, насладиться вкусом в ресторане. Но это не решает проблемы, а лишь переключает внимание с одного предмета на другой», - заметил Андрей Алексеев.

Эксперт посоветовал начать с двух шагов. Первый: внедрить в свою жизнь физическую активность, например, зарядку по утрам, тренировку 3 раза в неделю, дневные прогулки, загородный отдых в выходные.

Второй: оградить себя от лишней информации – от того, что не имеет отношения к вашей жизни. Телевизор, радио, социальные сети – всё это отнимает много внимания, пишет RuNews24.ru.

«Если вы начнёте потреблять меньше информации, то процесс восстановления запустится естественным образом», - считает Андрей Алексеев.