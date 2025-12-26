Общество

Сотрудники псковского УФСИН поздравили детей с особенностями развития с Новым годом

0

Сотрудники УФСИН России по Псковской области поздравили детей с особенностями развития с Новым годом, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В преддверии праздника они передали подарки подопечным местной организации Общероссийского общества инвалидов (ВОИ) в Пскове. Акция направлена на поддержку семей, воспитывающих детей с ограничениями по здоровью, и создание для них атмосферы праздника.

Во время визита представители уголовно-исполнительной системы передали сладкие новогодние подарки, развивающие игрушки, наборы для творчества, канцелярские товары и праздничные атрибуты для украшения дома. Подарки сформировали с учетом потребностей детей разного возраста.

Организация вручила гостям благодарственное письмо за активное участие в благотворительной деятельности и внимание к нуждам особенных детей и их семей. Проведение благотворительных акций для детей из социально незащищенных категорий стало доброй традицией для сотрудников УИС региона, отметили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2025

Рейтинг@Mail.ru