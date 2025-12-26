Сотрудники псковского УФСИН поздравили детей с особенностями развития с Новым годом

Сотрудники УФСИН России по Псковской области поздравили детей с особенностями развития с Новым годом, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В преддверии праздника они передали подарки подопечным местной организации Общероссийского общества инвалидов (ВОИ) в Пскове. Акция направлена на поддержку семей, воспитывающих детей с ограничениями по здоровью, и создание для них атмосферы праздника.

Во время визита представители уголовно-исполнительной системы передали сладкие новогодние подарки, развивающие игрушки, наборы для творчества, канцелярские товары и праздничные атрибуты для украшения дома. Подарки сформировали с учетом потребностей детей разного возраста.

Организация вручила гостям благодарственное письмо за активное участие в благотворительной деятельности и внимание к нуждам особенных детей и их семей. Проведение благотворительных акций для детей из социально незащищенных категорий стало доброй традицией для сотрудников УИС региона, отметили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.