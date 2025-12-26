Общество

Врач спрогнозировал сроки пика заболеваемости «гонконгским гриппом» в РФ

0

Пик заболеваемости так называемым «гонконгским штаммом» гриппа в России можно ожидать после новогодних каникул, с возобновлением учебы в школах, инкубационный период длится два-три дня, заявил известный итальянский эксперт-вирусолог, главврач городской миланской больницы «Галеацци» Фабрицио Прельяско.

«Период праздников для вирусов является облегчающим фактором. Поездки, застолья, семейная близость становятся катализатором, и эффекты можно увидеть после. Если на каникулы закрываются школы, то пик наступит после начала учебы», — заявил эксперт.

По его словам, способ заражения имеет характер цепочки, особенно в семейном кругу, пишет РИА Новости

«Если инкубационный период длится две-три дня, то пик наступает за 10 дней. Эта "вершина горы" может продлиться пару недель: сезон заболеваемости выглядит как колоколообразная кривая, которая растет до определенной точки, чтобы потом спуститься. Это прогрессия», — пояснил эксперт.

