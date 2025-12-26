«Максимус», «ПИК60» и «Акваполис» приглашают псковичей на новогодние программы

Торговый центр «Максимус», торговый комплекс «ПИК60» и торгово-развлекательный комплекс «Акваполис» приглашают псковичей на новогодние программы, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятий.

«Ну вот и пришло время встретиться с главными новогодними героями - Дедушкой Морозом и Снегурочкой!» - сказали организаторы.

Все выходные будут работать открытые приемные Дела Мороза и Снегурочки в торговых центрах:

27 декабря, в субботу, начало в 14.00 «Максимусе»

28 декабря, в воскресенье, начало в 13.00 в «ПИК60»

28 декабря, в воскресенье, начало в 16.00 в «Акваполисе»

Вход на мероприятия свободный.

Гостей ожидают яркие танцевальные номера; любимые новогодние песни; конкурсные и интерактивные программы; Дед Мороз и Снегурочка и другие развлечения.

«Приглашаем всех на новогодний семейный праздник!» - заключили организаторы.