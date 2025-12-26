Общество

«Максимус», «ПИК60» и «Акваполис» приглашают псковичей на новогодние программы

0

Торговый центр «Максимус», торговый комплекс «ПИК60» и торгово-развлекательный комплекс «Акваполис» приглашают псковичей на новогодние программы, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятий. 

«Ну вот и пришло время встретиться с главными новогодними героями - Дедушкой Морозом и Снегурочкой!» - сказали организаторы. 

Все выходные будут работать открытые приемные Дела Мороза и Снегурочки в торговых центрах:

  • 27 декабря, в субботу, начало в 14.00 «Максимусе»
  • 28 декабря, в воскресенье, начало в 13.00 в «ПИК60»
  • 28 декабря, в воскресенье, начало в 16.00 в «Акваполисе»

Вход на мероприятия свободный.

Гостей ожидают яркие танцевальные номера; любимые новогодние песни; конкурсные и интерактивные программы; Дед Мороз и Снегурочка и другие развлечения. 

«Приглашаем всех на новогодний семейный праздник!» - заключили организаторы. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2025

Рейтинг@Mail.ru