Молодежные советы профсоюзов и таможни подарили праздник островским детям

Выезд в Центр социального обслуживания Островского округа — центр социальной реабилитации для несовершеннолетних состоялся в рамках предновогодней акции «Подари ребенку праздник», сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском облсовпрофе.
Фото: Псковский областной совет профессиональных союзов
Объединив усилия, порадовать детей, оставшихся без попечения родителей, отправилась команда в составе членов Молодёжного совета Псковского областного совета профсоюзов; председателя Псковской областной организации Профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ; членов Молодёжного совета Псковской таможни с кинологами.
Цель — подарить детям ощущение настоящего праздника, поддержать и напомнить, что они не одни, отметили в Псковском облсовпрофе.
Активисты передали воспитанникам учреждения собранные новогодние подарки, которые предоставили учреждения Псковского областного совета профсоюзов и областных профсоюзных организаций.
Члены Молодежного совета Псковской таможни показали, как кинологи работают с собаками и как они помогают им на службе.
Также планируется выезд команды 27 декабря в Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, города Пскова.