Молодежные советы профсоюзов и таможни подарили праздник островским детям

Выезд в Центр социального обслуживания Островского округа — центр социальной реабилитации для несовершеннолетних состоялся в рамках предновогодней акции «Подари ребенку праздник», сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском облсовпрофе.

Фото: Псковский областной совет профессиональных союзов

Объединив усилия, порадовать детей, оставшихся без попечения родителей, отправилась команда в составе членов Молодёжного совета Псковского областного совета профсоюзов; председателя Псковской областной организации Профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ; членов Молодёжного совета Псковской таможни с кинологами.

Цель — подарить детям ощущение настоящего праздника, поддержать и напомнить, что они не одни, отметили в Псковском облсовпрофе.

Активисты передали воспитанникам учреждения собранные новогодние подарки, которые предоставили учреждения Псковского областного совета профсоюзов и областных профсоюзных организаций.

Члены Молодежного совета Псковской таможни показали, как кинологи работают с собаками и как они помогают им на службе.

«Главное в такие моменты — не просто вручить подарок, а подарить тепло, улыбки и веру в чудо. Мы уверены, что эти минуты радости надолго останутся в сердцах ребят. Спасибо всем, кто участвовал в организации и сборе подарков! Отдельная благодарность администрации учреждения за тёплый прием», — добавил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

Также планируется выезд команды 27 декабря в Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, города Пскова.