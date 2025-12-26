Общество

Молодежные советы профсоюзов и таможни подарили праздник островским детям

0

Выезд в Центр социального обслуживания Островского округа — центр социальной реабилитации для несовершеннолетних состоялся в рамках предновогодней акции «Подари ребенку праздник», сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском облсовпрофе.

Фото: Псковский областной совет профессиональных союзов

Объединив усилия, порадовать детей, оставшихся без попечения родителей, отправилась команда в составе членов Молодёжного совета Псковского областного совета профсоюзов; председателя Псковской областной организации Профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ; членов Молодёжного совета Псковской таможни с кинологами.

Цель — подарить детям ощущение настоящего праздника, поддержать и напомнить, что они не одни, отметили в Псковском облсовпрофе.

Активисты передали воспитанникам учреждения собранные новогодние подарки, которые предоставили учреждения Псковского областного совета профсоюзов и областных профсоюзных организаций.

Члены Молодежного совета Псковской таможни показали, как кинологи работают с собаками и как они помогают им на службе.

«Главное в такие моменты — не просто вручить подарок, а подарить тепло, улыбки и веру в чудо. Мы уверены, что эти минуты радости надолго останутся в сердцах ребят. Спасибо всем, кто участвовал в организации и сборе подарков! Отдельная благодарность администрации учреждения за тёплый прием», — добавил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

Также планируется выезд команды 27 декабря в Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, города Пскова.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2025

Рейтинг@Mail.ru