Работа — не место для праздника?

Накануне Нового года хочется создать праздничное настроение не только дома, но и на работе. Но украшая рабочее место, надо помнить о соблюдении правил безопасности. В первую очередь, пожарной. Потому что все красивое и новогоднее иногда хорошо горит не только теплыми праздничными огоньками, но и жарким беспощадным пламенем.

Украшают ли псковичи свои рабочие места, насколько велика опасность пожара от гирлянды и другой праздничной мишуры и какие простые правила нужно соблюдать, чтобы не допустить трагедии, узнала Псковская Лента Новостей.

Опасный период

Пожары накануне Нового года и в длинные каникулы — не редкость. И часто перечень причин возгорания пополняет новогодняя атрибутика, точнее неправильное обращение с ней. Короткое замыкание вследствие перегрузки электросети, неосторожность при использовании пиротехнических изделий, неисправные гирлянды — все это может стать причиной для вызова экстренных служб.

Поэтому новогодние праздники — это не только сезон работы Деда Мороза, когда артисты и аниматоры надевают белые бороды и красные пальто и идут дарить людям волшебство и хорошее настроение. Это еще и время работы в усиленном режиме пожарных, спасателей и других служб, которые заботятся о безопасности участников новогодней сказки.

Правда, как отметили в региональном управлении МЧС, в последние годы возгорания из-за новогодних украшений зарегистрированы не были. «Возможно, подобные происшествия и случались. Но с возгораниями справлялись собственными силами, не вызывая пожарную охрану», - добавили в пресс-службе МЧС.

Однако такие случаи в регионе все же были. Например, в 2015 году назад ПЛН сообщала о том, что аварийный режим работы новогодней гирлянды стал причиной пожара в жилом доме в деревне Портянниково в Псковском районе. Сигнал о возгорании поступил с утра 23 декабря, огнем повреждена комната. К счастью, никто не пострадал. Также из-за короткого замыкания в гирлянде в 2021 году горела квартира в Пскове. «В двухкомнатной квартире в комнате огнем поврежден диван и оконная рама, квартира закопчена», - говорится в сообщении.

Были случаи возгораний и на производстве. Несколько лет назад на территории одного из промышленных предприятий в Пскове произошел пожар. Причиной была неисправность новогодней гирлянды.

Чтобы не платить штраф

Кстати, за нарушение требований пожарной безопасности при украшении рабочих мест предусмотрена ответственность. Штрафы достаточно высокие. Сотрудникам за несоблюдение правил пожарной безопасности грозит ответственность согласно статье 20.4 КоАП РФ. Граждане могут быть оштрафованы на 15 тысяч рублей, организации — на 400 тысяч рублей. И даже можно получить реальный срок, если от последствий неправильного украшения кто-то пострадает. В случае причинения тяжкого вреда здоровью или смерти потерпевшего виновный будет привлечен к уголовной ответственности. Наказание может составить до семи лет лишения свободы.

Поэтому, прежде чем развешивать гирлянды в офисе, лучше согласовывать все это с руководством или службой охраны труда. А также не полениться почитать советы МЧС на эту тему.

Как украсить рабочее место и при этом снизить до минимума риск возникновения пожара?

- Ставьте елку подальше от батарей отопления и прочих нагревательных приборов, место ее расположения не должно мешать свободному выходу из помещения в экстренной ситуации;

- Избегайте игрушек из ваты и тканей, бумаги, воска и пластикового сырья. Безопасными будут лишь стеклянные изделия, а также обработанные огнезащитными средствами (антипирены);

- Выбирайте сертифицированные продукты, оснащённые защитными элементами против коротких замыканий;

- Обязательно отключайте подсветку ёлки от сети перед уходом из офиса;

- Проверяйте целостность изоляции. Любые повреждения шнуров или контактов свидетельствуют о неисправности гирлянды;

- Категорически запрещается устанавливать возле ёлки свечи, бенгальские огни или любые другие источники открытого пламени.

Покупать новогоднюю атрибутику для офиса (или для дома) тоже надо не где придется, а на надежных торговых площадках. «Условия продажи новогодних гирлянд достаточно строгие. На гирляндах должна быть маркировка ЕАС - знак, свидетельствующий о том, что продукция соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза и Евразийского экономического союза - и соответствующий сертификат. Мы советуем потребителям при выборе гирлянды ее протестировать. Попросите в магазине ее включить. Продавец по просьбе покупателя обязан представить документ, подтверждающий качество и безопасность гирлянды. Рекомендуется проверить надежность мест соединения компонентов: гнезда, блока управления и вилки. Материал изоляции проводов должен быть плотным, но эластичным», - рекомендует начальник отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Псковской области Ольга Кольцова.

В управлении Роспотребнадзора также отметили, что новогодние гирлянды имеют разное назначение: на елку, для украшения интерьера, для улицы. Например, если выбирать елочную гирлянду, то в целях безопасности лучше приобретать изделие мощностью не более 50 Ватт. Мощность гирлянды должна быть указана на бирке, которая обычно прикреплена у вилки изделия.

Также, чтобы не получить ожоги перед новым годом, в ведомстве советуют аккуратно использовать хлопушки и бенгальские огни: «Не стоит украшать рабочее легковоспламеняющимися бумажными украшениями и ватой, использовать самодельные электрические гирлянды и оставлять включенные в сеть гирлянды без присмотра, зажигать вблизи елки бенгальские огни. Держите бенгальские огни на расстоянии от себя, других людей и легковоспламеняющихся материалов. Будьте осторожны – стержень сгоревшего бенгальского огня остается горячим еще долгое время».

Также специалисты рекомендуют располагать елочные игрушки из легковоспламеняющихся материалов (папье-маше, картона, ваты) и мишуру подальше от проводов и лампочек гирлянды.

«Сами купили. Сами нарядили. Сами любуемся»

В общем, если соблюдать эти нехитрые правила, то Новый год на работе будет красивым и безопасным, а праздничный декор поможет улучшить настроение сотрудников. И многие псковичи не отказываются от традиции украшать рабочее место.

Журналист одного из псковских изданий Алена М. сама кабинет не украшает, но за нее это делает коллега: развешивает елочные игрушки и праздничную мишуру на комнатные цветы. «В этом году скинулись на покупку праздничной гирлянды. Еще у нас есть елка, осталась с прошлого года. Вот и все украшения. А что касается безопасности — уходя, гирлянду из розетки выключаем. А больше ничего опасного у нас нет», - говорит девушка.

Псковичка Виктория С. работает в филиале крупной компании. «У нас в холле мандарины и конфеты, это приятно. Елки красивые стоят в холлах. А сами мы украсили кабинет. На стол поставили небольшую елочку и повесили шары. Сами купили. Сами нарядили. Сами создаем себе новогоднее настроение. Сами любуемся», - отмечает она.

«Денег на централизованное приобретение новогодних украшений у нас нет, поэтому каждый вносит свой вклад в общую красоту. Мишуру, гирлянду и елочные игрушки коллеги приносят из дома или заказывают на маркетплейсах», - рассказала сотрудница одного из учреждений культуры города Пскова Серафима Л.

О противопожарных мерах тоже помнят: «С нашим специалистом по безопасности, полковником в отставке, особенно не забалуешь. Он ходит по кабинетам и строго смотрит, чтобы все было воткнуто куда надо. И не воткнуто, если не положено. Ну и бумаги специальные подписываем. В каждом отделе стоит огнетушитель, которым никто не умеет пользоваться…»

В общем, помимо декабрьских премий, новогоднее убранство рабочего места — это повод для позитивного настроения накануне праздничных каникул. Хочется верить, что последние дни 2025 года пройдут без происшествий, а новый 2026-й будет лучше уходящего.

Светлана Синцова