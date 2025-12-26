В Псковском театре прошло торжественное мероприятие, посвящённое Дню спасателя

26 декабря, в преддверии Дня спасателя Российской Федерации, в Псковском академическом театре драмы им. А.С. Пушкина состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню спасателя РФ и 35-й годовщине со дня основания МЧС России, сообщили Псковской Ленте Новостей в МЧС Псковской области.

Фото: МЧС Псковской области

В мероприятии приняли участие Руководитель аппарата правительства Псковской области Андрей Вьюнов, руководство и личный состав главного управления МЧС России по Псковской области и государственного казенного учреждения Псковской области «Управление обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях», ветераны, приглашенные гости.

В видеообращении спасателей региона поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Почти 400 человек в Псковской области в этом году могут поблагодарить вас за спасение. Ваш профессионализм сохранил их жизни при пожарах, ДТП или несчастных случаях на воде. Практика показывает, что на вас всегда можно положиться», - отметил губернатор.

С поздравлением перед личным составом и гостями выступил начальник главного управления генерал-майор внутренней службы Сергей Лаврухин. Он отметил ключевые события года и достигнутые результаты работы.

«Сейчас это одна из мощнейших структур, которая решает вопросы обеспечения комплексной безопасности всего нашего региона. Это ликвидация последствий ДТП, ЧС природного и техногенного характера, это спасение на водных объектах и поисково-спасательные работы. Благодарю вас, уважаемые коллеги! », — подчеркнул руководитель регионального ведомства.

К сотрудникам пожарно-спасательных подразделений обратился заслуженный спасатель Российской Федерации Валерий Филимонов. Он отметил важность деятельности специалистов на территории области и поблагодарил за продуктивную работу с подрастающим поколением.

В ходе церемонии были присвоены очередные специальные звания, награждены отличившиеся сотрудники и представители иных организаций, которые оказали существенную помощь ведомству в деле обеспечения комплексной безопасности Псковской области.