Очередной анимационный ролик о Пскове представил Юрий Сорокин

Анимацией зимнего Пскова под музыку композитора Питера Бродерика поделился руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman, вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Видео: Юрий Сорокин / «ВКонтакте»

«Всем доброго пятничного вечера, друзья! До конца года остается чуть больше недели, и в качестве новогоднего подарка представляю очень уютную анимацию о нашем любимом Пскове, созданную с помощью нейросетей. В моем исполнении в качестве фонового музыкального сопровождения здесь использована "Снежинка" известного композитора Peter Broderick. Видео с исполнением этой композиции размещал здесь ранее», - рассказал Юрий Сорокин.

Все мы в детстве верили в чудеса, когда смотрели мультфильмы и читали сказки, в которых оживали целые миры, продолжил парламентарий. В этом ролике Псков предстает через ожившую и дышащую новогодним настроением анимацию. Этот взгляд на красоту, которая нас окружает, и на историю, которую мы храним, отметил депутат.

«Пусть в наступающем году в нашей жизни всегда будет место для чуда. Смотрите, ловите настроение и сказочную атмосферу, которую дарит нам предновогоднее время, и делитесь им с близкими! С наступающим!» - заключил Юрий Сорокин.

