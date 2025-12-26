По требованию прокуратуры Псковской области выплатили более 1 млн рублей детям, потерявшим отца на производстве

По требованию прокурора области Андрея Мошкова выплачено более 1 миллиона рублей компенсации детям, потерявшим отца на производстве, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области.

Фото: прокуратура Псковской области

Поводом для вмешательства надзорного ведомства стало трагическое происшествие на производстве, в результате которого погиб отец четырех детей. Прокуратура района, выявив нарушения и установив вину работодателя - ООО «Известпром» (город Санкт-Петербург), обратилась в суд для защиты законных интересов пострадавших детей.

Суд, рассмотрев исковые требования прокурора, вынес законное и справедливое решение. Иск прокурора удовлетворен в полном объеме, с ответчика взыскано в пользу четверых несовершеннолетних значительная денежная компенсация морального вреда, причиненного невосполнимой утратой.

Контроль за исполнением судебного решения осуществлял лично прокурор области Андрей Мошков. Прокуратура Порховского района предприняла дополнительные меры процессуального характера для обеспечения реального и своевременного исполнения решения суда.

В результате принятых мер ООО «Известпром» перечислило денежные средства. На счета законных представителей несовершеннолетних детей выплачена вся присужденная судом сумма, превышающая 1 миллион рублей.