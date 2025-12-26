Общество

ГИБДД разрешит сдавать экзамены на права без предъявления медицинских справок

МВД разместило на regulation.gov.ru проект изменений, которые вносятся в правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений.

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Основные изменения:

Практический экзамен на права после сдачи «теории» будут назначать в течение (но не позднее) 60 календарных дней. По действующим правилам экзамен может быть проведен в течение полугода.

Желающие сдать экзамен и получить права при подаче заявлений на портале «Госуслуг» смогут не предъявлять медицинскую справку. Это связано с тем, что с 1 марта 2027 года все медсправки, которые выдаются водительскими комиссиями, будут переведены в электронный вид и собраны в едином федеральном реестре, к которому будет иметь доступ МВД, пишет Коммерсантъ.

