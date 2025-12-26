В ходе сессии Собрания депутаты приняли бюджет Островского муниципального округа на 2026 год и плановый период 2027\28 годов. Об этом пишет глава Островского округа Дмитрий Быстров в своём Telegram-канале.

Фото: Дмитрий Быстров / Telegram-канал

Это первый финансовый документ после преобразования района в округ. Как и в предшествующие годы, он имеет выраженную социальную направленность: наибольший финансовый вес имеют программы и проекты социальной сферы. Жилищно-коммунальное хозяйство, дорожная деятельность, благоустройство, культура и другие сферы жизнедеятельности нашли отражение в бюджете 2026 года.

«Мы постарались сделать его наиболее сбалансированным, учесть все насущные вопросы», - отмечает глава округа.