Депутаты приняли бюджет Островского муниципального округа на 2026 год

В ходе сессии Собрания депутаты приняли бюджет Островского муниципального округа на 2026 год и плановый период 2027\28 годов. Об этом пишет глава Островского округа Дмитрий Быстров в своём Telegram-канале.

Фото: Дмитрий Быстров / Telegram-канал

Это первый финансовый документ после преобразования района в округ. Как и в предшествующие годы, он имеет выраженную социальную направленность: наибольший финансовый вес имеют программы и проекты социальной сферы. Жилищно-коммунальное хозяйство, дорожная деятельность, благоустройство, культура и другие сферы жизнедеятельности нашли отражение в бюджете 2026 года. 

 

«Мы постарались сделать его наиболее сбалансированным, учесть все насущные вопросы», - отмечает глава округа.

