Специалисты призвали не очеловечивать искусственный интеллект

Современные пользователи склонны излишне очеловечивать сервисы искусственного интеллекта, в то же время необходимо всегда помнить о том, что искусственный интеллект — это прежде всего работа различных алгоритмов, программ, основанная на анализе данных различных типов. Об этом рассказал старший вице-президент ВТБ Максим Коновалихин, руководитель департамента анализа данных и моделирования банка.

Фото: Freepik / автор rawpixel.com

«Сегодня искусственный интеллект, на мой взгляд, избыточно очеловечивают. На самом деле, это все еще программы, работу которых обычный пользователь не всегда замечает. Кроме того, эти программы не так всемогущи, как многие думают. У них есть определенные ограничения, связанные с их техническими возможностями, с доступными мощностями, а также, собственно, с теми данными, с которыми работает ИИ», — отметил Максим Коновалихин.

Технологии искусственного интеллекта постоянно совершенствуются, и в дальнейшем результаты работы ИИ будут становиться все более неотличимыми от результатов обработки информации человеком. В то же время, пользователям необходимо сохранять высокий уровень критического мышления при использовании сервисов искусственного интеллекта, включая работу генеративного искусственного интеллекта, больших языковых моделей.

«Беспристрастный и четкий стиль формулировок ИИ-модели никак не зависит от реальной правдоподобности текста. Она не рефлексирует, и в этом подвох. Как корректно определить ответственность, как научить людей осмотрительно и критически пользоваться инструментом, как научить ИИ-модель явным образом выражать степень уверенности в представленной информации — это основные вызовы», — отметил Максим Коновалихин в интервью «Известиям».

«Если подходить к информации от ИИ критически, если осмысливать и проверять ее, пользоваться этим инструментом там, где он действительно нужен, – для отбора гипотез, для поиска необходимых фактов, – то ИИ станет мощным подспорьем», — добавил топ-менеджер.

По словам старшего вице-президента ВТБ, развитие технологий искусственного интеллекта и анализа данных позволяет банкам создавать все более персонализированные сервисы. «Мы это наблюдаем вокруг себя сегодня. Банки могут ориентироваться не на какие-то «штампы» в потребностях потенциальных клиентов, как это было ранее. А на анализ закономерностей среди сотен различных параметров. В конечном счете это дает банку возможность предлагать клиенту те услуги, в которых он действительно нуждается, на тех условиях, которые ему действительно подходят. В этом заключается принципиальное изменение в банковской отрасли за последнее время», — сообщил Максим Коновалихин.