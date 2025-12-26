Питер, Казань или Красная Поляна - куда россияне поедут отдыхать на Новый год

ВТБ и сервис для бронирования путешествий OneTwoTrip проанализировали траты и направления, куда россияне поедут отдыхать на новогодних праздниках. Лидерами по-прежнему остаются Москва и Санкт-Петербург.

Москва и Санкт-Петербург остаются главными туристическими центрами новогоднего отдыха. По данным OneTwoTrip, на столицу пришлось 20,6% от всех отельных заказов в России – этот показатель остается неизменным второй год подряд. Санкт-Петербург занимает второе место с долей 16,6%, что на 5% меньше, чем в прошлом сезоне.

На третьем месте – Казань: доля бронирований гостиниц в столице Татарстана достигла 4,4%, что почти на 26% выше, чем год назад. Замыкают первую пятерку Эстосадок (4,2%) и Адлер (4,1%), где спрос снизился на 23% и 11% соответственно.

На предстоящие праздники россияне выбирают отели, ночь в которых стоит в среднем 12 тыс. рублей. Интересно, что за год этот показатель не изменился. Как и в прошлом сезоне, средний срок бронирования в отелях составляет 3 суток. Самыми востребованными остаются гостиницы 4* (30% всех заказов, рост на 4%), следом идут объекты без звезд – хостелы, апартаменты и др. (29,7%, рост на 5%). Спрос на трехзвездочные отели снизился на 6% и составил 26,9%.

По оценке ВТБ, расходы россиян на новогодние поездки в эти праздники вырастут. В ноябре-декабре, когда люди традиционного бронируют отдых на праздничные даты, сумма транзакций на отели и кемпинги составила 4,6 млрд рублей, что на 6% больше, чем годом ранее. За неполные два месяца пользователи карт совершили более 675 тысяч транзакций в этих категориях, а средний чек составил 6,8 тыс. рублей.

В сегменте «Отели» объем расходов увеличился на 5% и составил 4,5 млрд рублей, при этом средний чек вырос на 3%, до 7,1 тыс. рублей. В категории «Кемпинги и лагеря» за тот же период потратили 84 млн рублей, что на 45% больше, чем годом ранее, а средний чек достиг 2,3 тыс. рублей.