Общество

15 незаконно размещённых информационных табличек выявили в Пскове

0

15 самовольно размещённых информационных конструкций выявили в Пскове в ходе рейдовых мероприятий, проведённых с 24 по 26 декабря. Об этом сообщили в контрольном управлении администрации города Пскова. 

Фото здесь и далее: Контрольное управление администрации города Пскова/ сообщество ВКонтакте

Незаконно размещённые информационные конструкции обнаружили на улицах Кузбасской дивизии, Коммунальной, Льва Толстого, Текстильной, Леона Поземского и на Рижском проспекте. выявлены 15 самовольно размещенных информационных конструкций, владельцам которых выданы предупреждения.

 

Владельцам конструкций выдали предупреждения. В случае неисполнения их в установленный срок таблички будут принудительно демонтированы МКУ города Пскова «Служба благоустройства города» на основании постановлений администрации города Пскова.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2025

Рейтинг@Mail.ru