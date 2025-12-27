15 незаконно размещённых информационных табличек выявили в Пскове

15 самовольно размещённых информационных конструкций выявили в Пскове в ходе рейдовых мероприятий, проведённых с 24 по 26 декабря. Об этом сообщили в контрольном управлении администрации города Пскова.

Фото здесь и далее: Контрольное управление администрации города Пскова/ сообщество ВКонтакте

Незаконно размещённые информационные конструкции обнаружили на улицах Кузбасской дивизии, Коммунальной, Льва Толстого, Текстильной, Леона Поземского и на Рижском проспекте. выявлены 15 самовольно размещенных информационных конструкций, владельцам которых выданы предупреждения.

Владельцам конструкций выдали предупреждения. В случае неисполнения их в установленный срок таблички будут принудительно демонтированы МКУ города Пскова «Служба благоустройства города» на основании постановлений администрации города Пскова.