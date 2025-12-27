Александр Котов: Аббревиатура «МЧС» стала не просто названием, а символом надёжности и храбрости

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником, который отмечается сегодня, 27 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«За годы существования ведомства аббревиатура «МЧС» стала не просто названием, а символом надёжности, храбрости и высочайшего профессионализма. Настоящий спасатель — это человек с высокими моральными принципами, несгибаемым мужеством и железной выдержкой. Когда вокруг царят паника и хаос, именно вы становитесь оплотом уверенности и стабильности, символом надежды для людей, попавших в беду», - отметил он.

Александр Котов подчеркнул, что на сегодняшний день МЧС является одним из самых современных ведомств: подразделения спасателей оснащены новейшими средствами связи, технологичным оборудованием и техникой, позволяющими эффективно действовать в любых условиях и оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации.

«Однако, несмотря на технический прогресс, залогом успешной работы службы всегда был и остаётся человеческий фактор. Личный пример ветеранов и опытных коллег служит ориентиром для молодых сотрудников. Так из поколения в поколение передаётся неизменный принцип спасателя — ответственность перед гражданами и преданность общему делу. Будьте уверены в поддержке государства и общества — мы благодарим вас за ежедневный самоотверженный труд во имя людей и Отечества! Пусть тревожных вызовов будет как можно меньше», - заключил он.