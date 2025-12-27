Общество

Александр Котов: Аббревиатура «МЧС» стала не просто названием, а символом надёжности и храбрости

0

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником, который отмечается сегодня, 27 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов. 

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«За годы существования ведомства аббревиатура «МЧС» стала не просто названием, а символом надёжности, храбрости и высочайшего профессионализма. Настоящий спасатель — это человек с высокими моральными принципами, несгибаемым мужеством и железной выдержкой. Когда вокруг царят паника и хаос, именно вы становитесь оплотом уверенности и стабильности, символом надежды для людей, попавших в беду», - отметил он.

Александр Котов подчеркнул, что на сегодняшний день МЧС является одним из самых современных ведомств: подразделения спасателей оснащены новейшими средствами связи, технологичным оборудованием и техникой, позволяющими эффективно действовать в любых условиях и оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации.

«Однако, несмотря на технический прогресс, залогом успешной работы службы всегда был и остаётся человеческий фактор. Личный пример ветеранов и опытных коллег служит ориентиром для молодых сотрудников. Так из поколения в поколение передаётся неизменный принцип спасателя — ответственность перед гражданами и преданность общему делу. Будьте уверены в поддержке государства и общества — мы благодарим вас за ежедневный самоотверженный труд во имя людей и Отечества! Пусть тревожных вызовов будет как можно меньше», - заключил он.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2025

Рейтинг@Mail.ru